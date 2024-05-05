警方提醒：网上购买二手商品谨防诈骗

新华社厦门5月4日电（记者颜之宏）在二手电商平台上购买心仪的商品时，对方要求在平台外下单购买，你是否会为了“顺利交易”而听从卖家的“建议”？近日，福建厦门警方公布了一起网络虚假购物案例，为抱有侥幸心理的买家敲响了警钟。

今年4月底，厦门市民王女士在浏览某平台时看到有人出售相机。因正好中意该相机，王女士便“私聊”对方询问。对方称因双方不在同一城市，交易需要通过某二手平台进行交易。

在随后的交谈中，对方发来一个链接，由于该链接下的页面与某知名二手交易平台界面极其相似，王女士就在界面上“下单”了。在支付阶段，第三方支付工具提示王女士正在给某直播软件充值，这让王女士起了疑心。对方表示，因为是“脱离原平台进行交易”，因此必须通过直播充值的方式才行。尽管有所疑虑，王女士还是充值了4500元。

在王女士转账后，对方又称王女士与其他人“重复下单”了，因此要重新发起交易。王女士旋即要求对方先退还此前充值的4500元。“您添加一下我们的‘退款客服’QQ号，由他为您办理‘退款’。”在对方层层引导下，王女士在对方“财务人员”的指导下下载了一款会议软件，之后“财务人员”以“退款过程需要记录”为由要求王女士加入会议室并打开了屏幕共享功能。

在此之后，对方以“核验账户安全”为由又让王女士向自己的银行卡里转账30000元。转账完成后，一条银行发来的短信验证码通知在屏幕中弹窗。不一会儿，王女士的银行账号被转出30000元。直到这时，王女士才意识到自己被骗并报警。

厦门警方表示，王女士遭遇的是典型的网络虚假购物诈骗，不法分子一般会诱导用户离开官方平台并进入伪造的“虚假平台”，并以“充值”“退款”等为由诱使买家不断进行转账，最终造成受害者财产损失。

警方提醒，不法分子为了更容易实施诈骗，一般会要求买家脱离原官方平台的担保交易，其间会以“不在同一城市”“其他平台有优惠”等说辞进行诱导，群众对此不应轻信。在进行网络交易时，要记住“两不要”——不要在交易信息发布的官方平台外进行交易、不要在收到货品前确认收货。