今日立夏 养生重在养心

5月5日，我们迎来夏季的第一个节气“立夏”。中医认为，“夏与心五行属火，夏气与心气相通”，夏日是养护心脏的好时机。

温州市中医院神经内科副主任中医师黎斌在接受采访时介绍，立夏后气温升高，容易引起情绪焦躁，导致心火过旺，引发各种疾病。因此，立夏后要做到戒躁戒怒，静养身心，保持心情愉悦，以降心火。可以通过看书、绘画、听音乐、下棋、垂钓等手段使自己心情平静、愉悦。黎斌提醒，适当增加运动，也有助于激发阳气，促进血液循环，保持内心情绪平静。建议多增加室外活动，选择散步、慢跑、八段锦、太极拳等慢节奏的运动，同时应该避免出汗过多耗伤心血。

“进入立夏以后，日出早而日落晚，白昼的时间长，起居最好能顺应自然规律。适当推迟睡眠时间，提前起床，有利于让人体阳气外发，阴气内伏。”黎斌表示，随着气温逐渐升高，夜间睡眠时间相对不足，人们在午后容易出现疲乏困顿的情况，适当午睡或闭目养神，可消除疲劳，但午睡的时间不宜太长，一般以30分钟为宜。

黎斌强调，苦味入心经，对于心火较旺者，在立夏时节应适当进食苦瓜等苦味之品，以清心火，避免心火上炎，引起口舌生疮、失眠等问题。需要注意的是，苦寒之品不可过食，避免寒凉损伤脾胃。此外，立夏后暑湿渐盛，气候潮湿，脾胃运化失常，常饮以下三款茶饮可健脾防暑。荷叶30克，煮水当茶喝，有清热解暑、开胃健脾、升发清阳之功。红莲子、白莲子各60克，冰糖30克，煮水当茶喝，有健脾益气清心之功。淡竹叶20克，北沙参10克，煮水当茶喝，有养阴益胃、清热除烦之功。