为消费者打通“以旧换新”绿色链路

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，商务部等多部门近期相继出台《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》。

记者近日走访发现，上海、浙江、湖北、河南、宁夏、山东等多个省份已陆续发布实施方案和操作细则。在政府、企业、商家等多方补贴优惠政策的拉动下，有意愿换购的消费者数量明显增加，苏宁易购、天猫等电商平台家电以旧换新订单量和金额大幅增加，政策落地成效初显。

记者近日在上海多家电器卖场看到，“以旧换新”字样的海报十分醒目，不时有消费者前来咨询。上海市民王先生告诉记者，自己看中了一台7600元的空调，根据以旧换新补贴政策可以便宜10%，再叠加政府节能补贴、门店购买多件商品让利优惠等，最后空调到手价不到5000元。

“每天客单中有40%至50%是以旧换新的。”苏宁易购上海中山公园店店长赵洪福介绍，此次以旧换新活动补贴力度大，近期吸引了不少顾客前来换购，大家普遍更关注绿色智能家电。

4月27日晚，位于湖北省武汉市武昌区群星城商场的岚图汽车展厅内，人流络绎不绝。“家里的油车开了5年了，活动期内，企业置换补贴3万元，加上刚出的市级补贴8000元，总共可以优惠近4万元。”市民李先生说，家里有5口人，一直想换个宽敞点的混动汽车。

此前一天，武汉宣布消费品以旧换新方案细则，重点围绕新能源汽车板块，投放2000万元的消费券，且对报废旧车及新购车的车牌属地没有限制，减少商家预审环节。

眼下，多地以“真金白银”激发消费活力成效初显。

江苏无锡家电换新最高补贴15%，单户最高可补4500元，预计江苏省全年消费品以旧换新需求在700亿元左右；湖北近日启动“百城千乡万店”绿色智能家电以旧换新活动，4月底参与门店预计突破5000家，全省力争2024年实现汽车以旧换新4万辆、家电以旧换新100万台……

各大电商平台、企业也纷纷发力。京东携手家电家居、3C数码、汽车等品牌全年提供补贴65亿元，仅在今年3月，京东以旧换新用户数同比增长就超过140%；苏宁易购持续推出绿色智能家电补贴让利，3月以来家电以旧换新订单量增长超70%；天猫2024年投入5亿元，加码手机、家电以旧换新补贴；东风、比亚迪、一汽大众等车企促销也紧锣密鼓。

据天猫家享生活行业供应链与服务运营中心总经理王魁介绍，消费者通过以旧换新，选购手机、家电产品的积极性显著提升，3月下旬以来天猫上家电和手机以旧换新金额同比提升了90%。今年天猫会从手机、家电拓展到家居家装品类，旧品回收支持超过200个细分类目。

当前，距上轮推动全国范围消费品以旧换新工作已近15年，按照大家电10年左右使用年限测算，更新需求进入集中释放期，孕育着万亿级别的消费市场。

有意愿，更要打通“回收+换新”全链条堵点，让消费者“去旧更容易，换新更愿意”。

针对“换什么”，多地强化标准牵引，为“新”与“旧”、“先进”与“落后”、“节能”与“耗能”立标准，推动产品向高端化、智能化、绿色化迈进。浙江提出，推动电动自行车淘汰更新，到2027年全面淘汰备案非标电动自行车；广东提出完善家电、家具、汽车等产品标准，制修订废旧家电、二手电子产品、报废汽车等回收利用标准……

围绕“怎么换”，从中央到地方已出台相关举措，完善废旧产品设备回收网络、支持二手商品流通交易、有序推进再制造和梯次利用。黑龙江发挥供销社系统城乡网络优势，加快建设覆盖县、乡、村的回收网络，新增标准化、规范化回收站点；山东支持社会资本投资建设废旧家电家具回收处理和再利用项目，对符合条件的项目给予资金支持……

商务部有关负责人表示，随着相关政策落地见效，我国废旧家电家具等再生资源回收网络将日益完善，回收主体将持续壮大，规范化回收水平将不断提升，通过总结推广一批经验模式，充分发挥典型引领、以点带面的作用，真正为消费者打通“以旧换新”绿色链路。

（据新华社北京电 记者谢希瑶、龚雯、龚联康、王默玲、张璇）