供给足需求旺，消费市场活力满

中共中央政治局4月30日召开会议强调：“要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。”

“五一”假期，各地购物商圈人气十足，各大商场迎来客流高峰。天津古文化街、上海陆家嘴、成都春熙路等商圈特色消费活动丰富多彩。

电影院人气兴旺。“五一”档首日票房破4亿元，超过了去年同期的3.149亿元。

人们出游意愿强烈。“五一”假期第一天，预计全社会跨区域人员流动量超2.8亿人次，比2019年“五一”假期首日增长15.9%。

“五一”假期是传统的消费旺季，消费市场的活力折射出我国内需的强劲动力。通过“五一”假期观察消费动向，有利于进一步推动消费持续扩大。

政策带动，大宗消费持续升温

5月1日下午，江苏省南京市市民丁健在金鹰国际购物中心新街口店选购按摩椅：“我和妻子经常加班，想趁着假期来店里多体验几款。”按摩椅店店长毛春艳介绍：“老用户参加以旧换新活动，可以抵扣1000元到5000元不等，并且可以叠加专柜‘五一’促销折扣。”丁健选购了一台新款全身按摩椅。“家里的老款按摩椅只能局部按摩，扔了浪费，搁着又占地方，以旧换新真是方便实惠。”丁健说。

金鹰国际购物中心新街口店总经理金晶介绍：“5月1日、2日，商场人流量和销售额都实现同比增长，按摩椅、吸尘器、净水机等支持以旧换新的家电销量明显增加。”

抢抓“五一”消费旺季，多地发布政策加快推动消费品以旧换新。福建省启动消费品以旧换新暨“五一”促消费活动，将组织各类惠民促消费活动1000多场；湖南省发布通知，明确汽车消费品以旧换新实施细则；广东省首轮发放3.7亿元消费券，主要用于汽车报废更新、置换更新，家电以旧换新等。政策带动之下，线上线下一起发力，大宗消费持续升温，内需活力加速释放。

融合创新，新型消费不断扩大

在上海市金山区朱泾镇花开海上生态园内，“五一”假期前两天就迎来了露营游客高峰。在小镇中心、星空绿地等区域，帐篷散置其间，人们围桌烧烤，享受假日。

上海市市民周杨和父母、子女一起露营：“这里不仅可以亲近自然，还有很多新型服务，游玩的同时可以给孩子报名参加一些活动。”

上海花泾建设发展有限公司副总经理常菡介绍，近年来露营备受游客青睐，为了更好地接待露营爱好者，园区在假期推出了“露营+演艺”“露营+研学”“营地+亲子教育”等新消费场景，举办了青年音乐会、快闪市集等特色主题活动，丰富游客体验。

“五一”前夕，“2024国际消费季暨第五届上海五五购物节”启动仪式在上海市举行。商务部指导各地组织开展丰富多样的促消费活动，推动商旅文体健深度融合和场景创新。

“五一”假期，一系列特色活动在全国各地持续开展。北京市加强“文旅+”活动和产品供给，推出2300余场文化活动；陕西省启动“秦乐购·享美好生活”消费促进活动；甘肃省举办的“春绿陇原·甘肃文旅演艺天水惠民演出季”延续至“五一”，持续推热“麻辣烫经济”。消费领域场景跨界融合发展，新型消费不断扩大，持续激发消费新动力。

人气旺盛，餐饮消费亮点纷呈

“刚试了新品‘藕汤骨头’，确实和平常吃的锅底不一样，既香醇又清淡。”湖北省武汉市市民黄雅兰“五一”假期带全家人聚餐，特意尝试了一些季节性新菜。该餐厅服务员周莉介绍，“五一”假期，藕汤骨头菜品刚上架就受到不少消费者青睐。

为了迎接“五一”假期，各地知名餐饮连锁企业集中上线新菜，给消费者带来味蕾新体验。旅游热门城市的餐饮企业“五一”前就做好了迎接假期客流高峰的准备，加大食材备货、调整营业时间，做好准备工作。

中国烹饪协会会长杨柳说：“节假日消费少不了美食，餐饮消费热气腾腾，餐饮企业借助市场人气积极推出新品，有助于为消费者提供更丰富的选择，促进餐饮消费活力加快释放。”

市场监管总局指导各地市场监管部门持续加强“五一”假期食品安全监管和制止餐饮浪费工作，全面做好节日期间日常食品安全巡查，加大风险排查和问题处置力度，强化应急值守，切实保障人民群众节日饮食安全。

假日消费是观察全年消费的重要窗口。中国贸促会研究院院长赵萍认为，从“五一”假期消费情况来看，商品消费将持续回升，服务消费也将保持较高增长势头。数字消费、绿色消费、健康消费、新能源汽车消费、电子消费将会成为新增长引擎。全年来看，消费增长的潜力将得到更加充分的释放，消费规模稳中有进，消费在国民经济中第一拉动力的地位将得到巩固。