创新供给激发消费潜力

夜幕降临，五颜六色的招牌接连亮起，天南海北的美食热气腾腾……“五一”假期，河北石家庄正定小商品夜市让人流连忘返。在这里，游客白天看千年古建、探民俗风情，晚上赏璀璨灯光、品美味佳肴。不断丰富创新的文旅供给，既催生了高人气、引来了客流，也延长了产业链，带动酒店、商业街等消费场景“多点开花”。

欣赏的是美丽风景，享受的是美好生活。如今，群众出行倾向于个性化、多样化。旅游目的地如何提升竞争力、吸引力，真正激活旅游的“二次消费”？在北京昌平区，居庸关点亮“夜长城”，游客既可赏雄关夜景，又能观看歌舞、武术、传统技艺等演出；在山东费县，当地打造精品民宿，开发特色旅游项目，推动“一日游”向“过夜游”转变……打造新亮点、培育新业态，文旅供给侧不断出新，给游客带来崭新的体验，也有助于化“文旅流量”为“消费增量”，对零售、餐饮、住宿等行业形成有力支撑。

一业兴，百业旺。火热的文旅市场，一头连着“诗和远方”，一头连着经济社会发展。努力提供更加丰富的产品、更加优质的服务，激发消费潜力，释放乘数效应，必将为经济发展助力，为美好生活添彩。

《 人民日报 》（ 2024年05月05日 01 版）