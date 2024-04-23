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谷雨时降雨量增多，应宅在家中减少外出？

2024年04月23日11:16 来源：人民网-人民好医生

答：因为谷雨后空气湿度加大，风湿病往往容易复发，须注意防范。在日常生活中要注意关节部位的保暖，不要久居潮湿之地，不要穿潮湿的衣服，少吹风，避免淋雨，但不是谷雨来临就减少外出了，而是天气好时应多到外面晒太阳，适当锻炼身体，增强免疫力。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》

                         

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(责编：杨媚、权娟)




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