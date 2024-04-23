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谷雨时昼夜温差较大，是否要尽量多穿衣物注意保暖？

2024年04月23日11:12 来源：人民网-人民好医生

答：谷雨是夏天来临之前的最后一个节气，所以温度上升很快。同时昼夜温差也因此变大，早晚凉时需要适当的“春捂”，防止寒气侵袭肌表，导致感冒等疾病的发生。中午往往温度高，则需要及时的减少衣服，防止捂过度，出大汗而使湿邪侵入人体。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》

                         

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(责编：杨媚、权娟)




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