有哪些穴位和经络可有助于柔肝、健脾、祛湿？

答：（1）柔肝。春季养生首先养肝，肝主疏泄，主条达气机，肝的功能正常则人体气机通畅，阳气易于升发。肝的调养以足厥阴肝经的腧穴为主，辅以足少阴肾经，可以按揉期门、太溪、太冲、行间四大穴位：①期门穴是肝经的募穴，位于胸部，在乳头下两肋处，是调理肝的重要穴位；②太溪穴是肾的原穴，位于足内侧，内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处，是储存肾脏元气的仓库，肾属水，养肝必须要滋阴，而太溪能调动肾脏的功能，能够更好地“滋水涵木”；③太冲穴是肝经的原穴，位于第1、2跖骨结合部之前凹陷处，此穴是储存肝经元气的仓库，揉按太冲，能很好地调动肝经的元气，使肝脏功能正常；④行间穴是一个火穴，位于第1、2趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处，肝属木，木生火，当出现肝火上炎的症状时，按揉这个穴位能起到较好的泻火作用。

（2）健脾祛湿。谷雨湿气渐长，要注意保护人体不受湿邪侵扰，湿气通于脾，健脾和祛湿都可从足太阴脾经入手，选取阴陵泉和太白穴。此外，足阳明胃经的足三里穴对于柔肝、健脾、祛湿，都有较好的功效。①阴陵泉是脾经的合穴，位于人体的小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷中，是祛湿要穴；②太白穴是脾经的原穴，在脚的内侧面，大脚趾骨节后下方凹陷处，脚背、脚底交界，是土气的根源，能很好地健脾益气，发散身体内的湿气；③足三里是胃的下合穴，位于外膝眼下四横指、胫骨边缘，是一个强壮身心的大穴。按摩足三里有调节机体免疫力、增强抗病能力、调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪的作用。

以上这些穴位对于柔肝、健脾、祛湿有很好的功效，建议谷雨时节每日揉按，每次各穴位按摩60下，时间约3～5分钟，早晚各按摩一次即可，要注意力度适中，太轻或者太重都是不对的，应该以穴位感到酸胀为宜。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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