谷雨喝茶养生正当时，如何根据不同体质选择茶的品种？

答：谷雨是采茶的时节，民间谚云“谷雨谷雨，采茶对雨”，谷雨茶与清明茶同为一年之中的佳品。谷雨茶中含有丰富的茶多酚，对于病毒等微生物有杀菌效果，因此常喝谷雨茶具有消炎杀菌的效果。但是人的体质不同，茶也有寒热温凉之别，要结合个人情况挑选茶叶，培养健康的饮茶习惯。

（1）绿茶：性寒，适合体质偏热、胃火旺者、痰湿体质、肥胖者，胃寒者不宜喝。

（2）白茶：性凉，与绿茶相似，尤其适合湿热体质及急躁易怒的人群。对于胃热者可在空腹时适量饮用，而胃寒者则要在饭后饮用。

（3）黄茶：性寒，可消除疲劳，消食化滞，适合消化不良、食欲不振、懒动肥胖者。肠胃功能较弱者和孕妇不适宜饮用黄茶。

（4）青茶：性平，能帮助分解脂肪及改善皮肤过敏，适合过敏体质、失眠、抑郁、肥胖的人群。忌空腹饮用，不可过浓或过量，否则易引起心悸、头晕等“茶醉”反应。

（5）红茶：性温，适合胃寒、手脚发凉、气郁体质、痰湿体质及肥胖人群。年龄偏大者，加牛奶、蜂蜜调饮。如果有口臭、舌苔厚、眼红等症状，或者身体里有结石，则最好不要饮用红茶。

（6）黑茶：性温，适合抽烟喝酒者、“三高”人群、血瘀体质、皮肤长斑者、脑力工作者、气虚体质、常感疲乏者、怕冷阳虚体质。贫血患者、低血糖患者忌饮黑茶。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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