谷雨为健脾胃的好时节，有哪些食疗方推荐？

答：谷雨后，是湿气最重的夏季，湿邪容易损伤人体的阳气，特别是损伤脾胃之阳气。故而在湿邪弥漫之前，要健运脾胃，预防夏日被湿气所伤，推荐的食疗方有：

（1）陈皮莲肉煲鸭汤：准备鸭肉250克、陈皮6克、莲子肉（去心）30克、炒薏米30克、淮山药12克、生姜10克。先将鸭肉洗净切块，然后将全部用料放进煮锅内，加入清水，先用武火煮沸，再用文火煲2小时，调味即可。此汤有补脾健胃、祛湿止泻的作用，对于湿气重的人尤为适合。

（2）淮山芡实薏米汤：准备猪排骨200克，黄芪12克，白术10克，淮山药、芡实、炒薏米、炒扁豆各15克。将猪排骨洗净切块，然后将全部用料放进汤煲内，用中火煲1.5小时，调味即可。此汤有健脾醒胃、祛湿抗疲劳作用，对于脾胃虚弱、精神不振者尤宜。

（3）参芪粥：准备大米100克、黄芪、党参各15克，炒薏米60克，炒扁豆15克，红枣2个。先将红枣去核，将黄芪、党参放入砂锅内，加清水煎汁。然后去掉药渣，将炒薏米、炒扁豆、红枣肉及大米一同放入药汁中煮沸，后用文火熬成粥。此粥能补中益气，健脾祛湿，对于神疲乏力、大便溏薄者尤宜。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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