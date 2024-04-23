谷雨时节，养生的侧重点和原则是什么？
答：谷雨应以祛湿、健脾、养肝为原则。谷雨时节，气候湿度增加，潮湿的气候环境容易让湿邪侵入人体，出现胃口不佳、身体困重、头重如裹、关节肌肉酸重等症状，养生应以祛湿为主；谷雨时节，脾土逐渐进入旺盛时期，能涵养胃气，有利于营养吸收，应适当调补脾胃；春属木，与肝相应，春季肝气生发，在清明、谷雨时节达到最旺，因此柔肝疏肝、调畅情志也是这一节气的养护重点。
——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》
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答：谷雨应以祛湿、健脾、养肝为原则。谷雨时节，气候湿度增加，潮湿的气候环境容易让湿邪侵入人体，出现胃口不佳、身体困重、头重如裹、关节肌肉酸重等症状，养生应以祛湿为主；谷雨时节，脾土逐渐进入旺盛时期，能涵养胃气，有利于营养吸收，应适当调补脾胃；春属木，与肝相应，春季肝气生发，在清明、谷雨时节达到最旺，因此柔肝疏肝、调畅情志也是这一节气的养护重点。
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