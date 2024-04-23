谷雨节气的到来，意味着雨水增多吗？

答：谷雨的气候特点是“雨泽更丰沛”。谷雨时节的降水量，既多于之前的清明，也多于其后的立夏，不负“雨生百谷”之名。谷雨节气既有应时而至的雨水，也有急促而飘忽不定的雨水。谷雨节气的雨水多且急，雨时常会成为一天之中的小插曲，甚至主旋律。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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