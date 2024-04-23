谷雨有哪些传统习俗？

答：（1）祭仓颉。传说中，谷雨的起源与仓颉造字有关。据《淮南子·本经》中记载：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”仓颉创造了文字，惊动了天地，出现了天降粟谷，谷如雨下的奇观。后来，人们就将这天定为“谷雨节”，作为纪念仓颉的日子。

（2）喝谷雨茶。在我国南方地区，素来有着谷雨采茶、饮茶的习俗。此时采制的谷雨茶又叫雨前茶、二春茶。由于雨水充沛，气温适宜，茶叶往往丰硕鲜嫩、色泽翠绿、香气宜人。“正好清明连谷雨，一杯香茗坐其间”，在春光明媚中饮一杯谷雨茶，袅袅茶香，春意围绕，可谓惬意十分。

（3）食香椿。北方地区流传着谷雨时节食用香椿的习俗，即“吃春”。俗话说“雨前香椿嫩如丝”，谷雨时节正值香椿上市之时，在此时品尝这一时鲜蔬菜，不仅营养价值丰富，还能通过味蕾留存春天的味道。

（4）走谷雨。“走谷雨”即谷雨时节登山踏青，赏花游湖，寓意与自然相融合，强身健体。谷雨时节到户外活动，适度接受阳光照晒，能使春气升发有序，阳气增长有道，从而调动体内藏了一个冬天的阳气。不仅能提高免疫力，预防换季感冒，还可以驱除脾胃寒气，有助于改善消化功能。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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