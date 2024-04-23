答：《管子·四时》云：“时雨乃降，五谷百果乃登。”“谷雨”就取自“雨生百谷”之意，谷雨时节的降水量，既多于之前的清明，也多于其后的立夏”。此时雨水多且急，雨时常会成为一天之中的小插曲，甚至主旋律。谷雨之后气温明显升高，这意味着春天将要落幕，夏天正在来临的路上了。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





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