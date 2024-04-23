答：当太阳到达黄经 30 度时，谷雨节气到了。谷雨是二十四节气中的第六个节气，也是春季最后一个节气。《月令七十二候集解》记载：“谷雨，三月中。自雨水后，土膏脉动，今又雨其谷于水也。”谷雨时节，气温回升，降雨增多，春末的雨水滋润着生长着的谷物，粳稻、蚕豆、芝麻等春播作物也在此时开始耕种。

——《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》





扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端