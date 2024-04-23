直播预告：关爱女性，从关注乳房健康开始

妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺，是人类可持续发展的前提。做好女性全生命周期的健康管理工作在当下显得尤为重要。

4月25日10:00，蚌埠医科大学第一附属医院肿瘤外科主任金功圣将做客“人民好医生”客户端直播间，就女性乳房健康、乳腺癌科普等相关话题进行分享，敬请关注。

专家简介：

金功圣，教授，主任医师，博士，硕导，蚌埠医科大学第一附属医院肿瘤外科主任。中国抗癌协会乳腺癌专业委员会成员，中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会成员，中国抗癌协会肿瘤人工智能专业委员会成员，中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员围手术期学组委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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