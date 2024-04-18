直播预告：中医药助力肿瘤防治

4月15至4月21日是第30个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“综合施策 科学防癌”，旨在按照《健康中国行动-癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》相关要求，扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，普及抗癌健康知识，全面提升全社会癌症防控意识，动员全社会支持和参与癌症防治工作，营造全民防癌抗癌的良好氛围。

4月19日10:00，“人民好医生”客户端将邀请中国中医科学院广安门医院肿瘤科副主任张培彤做客演播室，为大家讲解中医药助力肿瘤防治相关知识。

专家介绍：

张培彤，教授、全国著名肿瘤专家、医学博士、中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任医师、中国中医科学院及北京中医药大学教授、博士生导师、中国中医科学院肿瘤学科学术带头人。

擅长：治疗肺癌、消化系统肿瘤、胰腺癌、癌性胸腹水和心包积液等。

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