江边踏青游玩，切记安全健康

人民网北京4月15日电 （记者孙红丽）春暖花开、草长莺飞。正是踏青觅春的好时节，不少市民前往江边游玩。南京疾控微信公众号近日发布信息称，踏青虽开心，但是健康和安全更重要。

南京疾控提醒广大市民：请留意江边的警示提醒，灭螺期间不要到有螺江滩放牧、挖野菜、打粽叶、戏水和游泳等，以免接触灭螺药物和疫水；因生产、建设等确实要到江边的人员要做好防护，如戴手套、穿胶靴等；如不小心接触可疑水体，可咨询当地疾控部门，如有不适，应及时就医。

江边踏青游玩，注意人身安全

江边植被茂盛，湿地淤泥多，环境较为复杂，稍有不慎陷入泥潭或者跌入江水都十分危险。市民们在江边踏青游玩时一定要远离江水，在安全地带活动，注意人身安全。

江边踏青游玩，注意防范血吸虫入侵

血吸虫是寄生在人或哺乳动物体内的一种寄生虫，成虫产出的虫卵大部分随血流进入肝脏，造成肝损害，另一部分虫卵随粪便排出体外，虫卵在水中孵出毛蚴并侵入钉螺体内发育成尾蚴进入水体，人畜一旦接触疫水，仅需10秒钟，就经皮肤钻入体内被感染。市民们一定要留意江边警示标识，不要在有钉螺的江滩放牧、戏水等，以免接触疫水，造成血吸虫感染。

江边踏青游玩，注意灭螺药物污染

钉螺是血吸虫寄生的唯一中间宿主，它是雌、雄异体，水、陆两栖的螺蛳，呈右螺旋状圆锥形，由螺壳和软体两部分组成。消灭钉螺是控制血吸虫病的重要措施。为控制和阻断血吸虫病传播，防止人畜感染，南京市血防部门每年春季都会统一组织开展对重点环境的药物灭杀钉螺行动，广大市民应留意灭螺警示牌，请勿在江滩放牧、挖菜等。