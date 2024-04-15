专家：唤醒公众对消化道肿瘤防治的重视

第30届全国肿瘤防治宣传周即将到来，主题为“综合施策、科学防癌”。日前，爱要趁早—消化道肿瘤防治科普活动正式启动。

活动由中国医师协会主办，中国医师协会结直肠肿瘤专委会、中国医师协会医学科普分会承办，中山大学附属第一(南沙)医院健康管理中心与广船国际有限公司协办。

与会专家学者表示，本次活动创新性地开启了医院专家深入企业进行健康科普的新模式，以医学人文的视角，揭示医学进步，传递人文关怀，唤醒公众对消化道肿瘤防治的重视。

科普环节中，中山大学附属第一(南沙)医院副院长马晋平表示，消化道中，胃有强大的自我修复能力，但同样也需要善待，要保持良好生活方式与饮食习惯，预防或根治幽门螺杆菌感染，保持心态平和，情绪稳定。

中山大学附属第一(南沙)医院副院长肖英莲表示，肠道被誉为“人体健康的第一道防线”和“第二大脑”，早期结直肠癌往往症状隐匿，高达83%的患者在确诊时已进入中晚期阶段，改变不良生活习惯，定期筛查，对于实现早期发现、早期治疗至关重要。

中山大学附属第一医院内镜中心主任丁震谈到，结直肠癌、肝癌、胃癌、食管癌及胰腺癌均为高发肿瘤，消化内镜犹如斩断消化系统肿瘤的利剑，在内镜下将微小肿瘤精准摘除，提高患者生活质量。

中国医师协会介绍，此次科普活动以医企深度融合的模式，集结了医学界的权威力量，通过生动翔实的科普内容，凸显医疗机构对社会公众健康的深度关切与责任承诺，有助于构筑覆盖全民、贯穿全生命周期的健康服务体系，推动“综合施策、科学防癌”理念在理论与实践层面的双重深化。