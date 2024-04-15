今年春夏睡衣家居服流行“可外穿”

睡衣家居服作为日常穿着的重要组成部分，其舒适性、功能性和时尚性已成为选购者关注的重要指标。

外穿家居服、科技助眠睡衣等新型款式正逐渐崭露头角。这些新潮流款式不仅注重舒适性和实用性，还融入了时尚元素，成为热门产品。

睡衣家居服核心需求：舒适性、功能性、时尚性

随着“宅经济”的发展，睡衣家居服不再是仅在睡眠场景下使用的单品，它已成为居家高品质穿搭的优质选择。近日，京东服饰的调研显示，柔软蓬松的舒适感、具有抗菌、防静电等特殊功能、时尚性是消费者对它的核心需求。

从细分款式来看，睡衣套装销售份额占比最高，但睡裤、睡衣上装等上下装分离的款式显示出了强劲的增长势头。此外，用户对睡衣居家服的购买特征更明确，数据显示，用户在搜索睡衣家居服时，“睡裙夏季女”“真丝睡衣”“睡衣情侣装”“睡衣冰丝”核心搜索词同比增长分别达119倍、39倍、14倍。

宅在家穿衣也“讲究” 可外穿家居服穿搭有风格

从睡衣家居服焕新趋势、消费人群偏好两大方面来看，可外穿家居服、助眠睡衣、凉感睡衣、功能家居服成为2024年春夏睡衣家居服主流趋势。

其中，人们的多元化需求激发睡衣家居服呈现出新的功能趋势和穿搭风格。可外穿家居服具有防真空尴尬、外穿时尚便捷的特点，成为睡衣家居服成交额占比最大的趋势品类；采用科技面料和成分的助眠睡衣中，人们对睡裙、睡裤等分体睡衣产品的偏好增加；具有吸湿排汗和快速散热特性的凉感睡衣趋势品类中，莫代尔、冰丝等面料对用户决策起到了重要作用。此外，具有抑菌除螨、防静电、防粘毛功效的功能家居服流行趋势明显，穿着方式、适用场景是这类家居服打动人心的重要因素。

家居服可外穿了，自然也开始追求穿搭风格。其中，主打休闲简约的轻运动风、甜美萌系风迎合了消费者追求舒适与实用的需求，而性感纯欲风格则展现了穿着者的性感魅力和清新格调，成为主流风格；此外，简约奢华的质感轻奢风、国风古韵的中式复古风，也成为被“选中”的主要家居服风格。

明星同款热销 00后男性更爱时尚

哪类人群对睡衣、家居服的要求更高？

调查显示，80后及以上的睡衣家居服消费者分为忠诚保守派、多金顾家型两大群体，分别对产品质量、售后服务的关注度较高；高线城市人群、80后、90后女性是睡衣家居服中对品质要求较高的一类人群，他们更加关注睡衣家居服品类的丰富度；90后、中等购买力的用户形成了睡衣家居服的理性打工人群体，他们对于高质价比的品牌更青睐。

值得一提的是，睡衣家居服的精致新青年购买用户中，以00后为主要群体，其中男性购买占比达63%，他们对于明星同款、IP同款更感兴趣。