4月12日下午，在山东省济南市高新区第一中学操场上，学生们正在进行考前适应性训练。在操场的不同区域，中长跑、立定跳远、仰卧起坐、足篮排等各个项目的考前训练有序进行。

4月中旬，济南市2024年初中体育与健康科目学业水平考试（以下简称“体育学考”）即将开考。今年是体育学考政策调整后首次进行集中统一测试，考试的分值、项目、方式都做出了相应调整，选项更加灵活，学生们有了更多选择。

据了解，济南将体育学考分为过程性评价和统一测试评价。过程性评价注重对学生体育与健康课程出勤率、课堂表现以及参加学校运动会、体育节、体育兴趣小组、社团、俱乐部等情况的考核评分。统一测试评价部分由体质健康测试和运动技能测试组成。体质健康测试的必考项目为1000米跑（男）/800米跑（女），选考项目分别为引体向上（男）/1分钟仰卧起坐（女）、立定跳远、50米跑，学生自主选择其中两项参加测试。运动技能测试选考项目四项，分别为足球、篮球、排球、游泳，学生自主选择一项进行考试。

济南市第十二中学副校长徐春燕表示，学校积极调整校园体育课程体系，一周三次的体育课、普惠性的大课间、特色发展的体育社团以及专业培养的校队训练，四级递进，逐渐培养学生兴趣。

2023年，作为创新体教融合的尝试，济南在全市校园推进“最美主场”评比活动。校园体育赛事贯穿全年，立足学生体质健康，践行教会、勤练、常赛。“凡是具备主客场条件的比赛一律放在校园，让比赛回归校园。”济南市教育局副局长宋豫说，通过规范校园赛事，倡导“文明参赛，文明观赛”，实现“校校有队、项项有队、周周有赛、人人参与”，让更多孩子享受运动乐趣。

济南市教育局局长王纮表示，体育学考只是手段，育人是根本目标。济南以“最美主场”评比激发学生运动热情，带动校园体育活动开展，促进学生全面发展。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 14 版）