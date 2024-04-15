确保公共场所急救体系运行有效（民生观）

确保公共场所急救体系有效运行，为人民生命健康筑起安全屏障

公共场所有人突发疾病怎么办？运行有效的急救体系对于保障生命安全十分关键。

以重庆铁路客运站为例，各个站点都已在显著位置安装急救设备，同时对相关工作人员进行使用培训，确保熟知设备操作流程。此外，各客运站每年会安排职工参加国铁集团铁路红十字救护员培训班，系统学习应急救护技巧。

这些准备工作，为紧急情况下的应对处置打下基础。车站、体育馆、学校、景点等公共场所人流密集，一旦有人突发疾病或者因事故受伤，如果不能在第一时间得到科学有效救护，很可能出现不可逆的健康损失甚至失去生命。客观来说，也不是每个遭遇意外的人都能及时遇到医护人员，这就需要公共场所建立急救机制，抓住救人的黄金时间，再快速与医疗机构联系，开辟绿色转运通道，为挽救生命抢出机会。

即刻响应，争分夺秒。一旦发生紧急情况，现场工作人员要分工明确，行动有序。只有及时反应和有效协作，才能为病患争取宝贵时间。整个救治链条上，任何一个环节出现停滞、缺漏，后果都会不堪设想。完整、严谨的公共场所急救机制，可以最大限度保障群众生命安全。

合理配合，方法得当。快速反应离不开平时的培训和演练，这能为工作人员的救援行动提供必要的技能，也会增强他们救人的信心。很多时候，遇到紧急情况，周围人即便很想施以援手，可限于技能缺乏，又不会操作急救设备，往往束手无策，只能干着急。因此，要完善公共场所急救体系，除了加强硬件建设，配齐设备和药品，也要将急救培训常态化，为救助他人打牢知识和技能基础。

建设一个完善的公共场所急救体系，不仅是政府的责任，也需要全社会的参与。比如，有条件的企事业单位可定期组织职工参加急救培训；可将急救知识和技能纳入中小学相关课程中，让急救培训成为“必修课”……

急救关系生命安全，加强急救能力建设是健康中国建设的题中应有之义。确保公共场所急救体系运行有效，在突发疾病和意外事故中做到分秒必争，才能为人民生命健康筑起安全屏障。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 13 版）