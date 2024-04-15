互助养老 让老年生活更温馨（让老百姓过上更好的日子）

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一部分具备自理能力的老人，因为患基础病、慢性病，或年龄大等原因，独居风险较高，如何解决这类老人的养老问题？新疆昌吉州吉木萨尔县积极探索，陆续建设12座农村互助幸福院，让有自理能力的老人互助抱团，丰富了精神生活，提高了老人的获得感幸福感。

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县有580多户900多名农村留守、空巢、孤寡老人，当地探索出一条农村互助养老模式，整合资金6000余万元，建设12座农村互助幸福院，覆盖8个乡镇、27个村，有自理能力的独居老人互助抱团养老，相互之间，交流顺畅，互相关爱，活动丰富，日子过得更温馨，增加了老人的获得感幸福感。

搬进幸福小院

大家互帮互助

吉木萨尔县二工镇叶家湖下村90多岁的李玉梅老人，本来在县城小儿子家养老。但儿女的岁数也都不小了，各自都有了孙辈，“他们有自己的事儿，得了闲还要带孙子，免不了只有我一个人在家的时候，而且楼房没电梯，总是不方便。”老人独自在家谁都不放心，儿女们得一天打好几个电话询问情况。

听说镇上建了互助院，每户老人都有自己独立的卧室、客厅、厨房，可以按照自己的习惯生活，“同住不同吃”，李玉梅便从儿子家搬进了互助院。“我自己还能做饭，想吃什么就煮什么，想什么时候吃就什么时候吃，遇到头疼脑热不舒服了，还有邻居把饭送上门。”李玉梅说。

“原本不同意老人来这里住，可是又犟不过老娘。”家住六户地村的黄国珍老人今年83岁，从3年前住进互助院，大儿子付超的态度逐渐转变，“只要有时间就来看看，现在觉得住在这里就和家里一样，还有人陪她聊天，生活比在家里舒心。”

在农村，由于居住比较分散，老人遇到突发状况，没人搭把手，最让子女操心。但在互助院，白天几乎家家户户都开着门，周围都是熟悉的邻居，还有院委会成员定期看望，遇到突发状况可以及时联系就医。

去年，李玉梅老人在走廊里摔倒，有人搀扶，有人帮忙联系子女，有人帮忙给医院打电话。“要是在家住，遇上我们出去干活，可真是抓瞎。这不，回家养了一段时间，好了之后又坚持搬回来了。”儿媳杨沛青说。

去年秋天，老台乡互助院的老人们早上起来发现邻居徐作章没出门，趴在窗户上一瞅，见他晕倒在地上，大家连忙帮着送到了门口的医院。“多亏了这些邻居，不然后果不堪设想！”徐作章感慨。

“为了方便老人就医，互助院建设选址都在乡镇或者中心村，毗邻乡镇卫生院和卫生所，乡镇卫生院每月一次到互助院为老人体检送药。”吉木萨尔县民政局养老社会事务办工作人员马艳芸说。

免费申请入住

备受老人欢迎

二工镇互助院是三层带电梯的楼房，房间并排而建，出了房间门，是一条长长的走廊，阳光透过大大的玻璃窗，照得走廊里暖洋洋的，走廊窗台上大家养的花儿开得正艳，想活动活动又怕冷的老人们就在走廊里来回溜达。每层楼都有活动室，象棋、牌桌都齐全，甚至还有健身器械和简单的复健装置，大家都能找到自己喜欢的项目。

在互助院，60岁以上、有自理能力的老人即可申请免费入住一间30—40平方米的房间，只需自带家具，并负担水电暖费用和自己日常吃喝开支。“集中供暖，每个房间每年采暖费只要700多元，加上水电费，每年1000元出头就够了。”黄国珍说。

老人们住在这里，谁来负责管理？按照“老人的事情由老人来管理”的原则，互助院成立了院委会，优先从年纪较轻的退休干部和退役军人中选配管理人员，健全完善互助院行为规范、卫生、安全、娱乐等管理制度，由县财政每人每月发放500元补贴。

目前，吉木萨尔县12个互助院已经满员，但每年申请入住的老人仍在排队，“十四五”期间，当地还将新建2所互助院，争取让更多老人入住。

丰富活动项目

完善管理制度

老台乡互助院是并排的平房，门口的菜地里，小青菜发了芽，勤快的老人用塑料搭了小拱棚，里面韭菜已经长了尺把长，“结合农村老年人需求，我们在所有互助院都配套了菜地，延续老人的生活习惯。”马艳芸介绍，“一家四五十平方米的菜地，随便种点菜，夏天都吃不完，还能跟菜店换点零用钱，种不动菜的，把地给邻居种，吃菜也不是问题。”

老台乡老湖村的杨建明老人学历较高，加上身体硬朗，住进老台乡互助院后，当上了副院长，每天早晚都会挨家挨户“巡逻”一圈，谁家水龙头坏了、锁打不开了，找他都能修。

原本就是村里的文艺骨干，住进互助院，组织活动更是方便，杨建明组建起了“乐队”，二胡、板胡伴奏，唱起秦腔、新疆曲子，活动室里每天都热热闹闹。

2023年，吉木萨尔县财政预算42万元、争取上级福彩资金220万元，用于互助院日常基础设施维护和公用部分费用，为保障长期运营的质量，县民政局也在考虑以每家每年600元的标准对入住老人进行适当收费，用于互助院的后期维护。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 13 版）