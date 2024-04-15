多措并举推动消费品以旧换新

本报北京4月14日电 （记者王珂）商务部等14部门近日联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，着力激发有潜能的消费。方案提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

商务部消费促进司负责人说，汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，质量安全存在隐患，换新升级潜力巨大。距上轮推动全国范围消费品以旧换新工作已近15年，更新需求进入集中释放期。

方案明确消费品以旧换新重点任务。一是开展汽车以旧换新。加大财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。突出标准牵引，完善报废车回收拆解体系，促进二手车放心便利交易，培育壮大二手车经营主体。二是推动家电以旧换新。发挥财税政策引导作用，鼓励出台惠民举措，完善废旧家电回收网络，加大多元化主体培育力度，强化家电标准引领与支撑，推动全面提升售后服务水平，发展二手商品流通。三是推动家装厨卫换新，培育家居新增长点。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 02 版）