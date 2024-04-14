直播预告：防“胃”杜渐 一起来看胃癌那些事

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

胃癌是一种常见的恶性肿瘤性疾病，其发病率和给人体带来的严重危害让人忧心不已。众所周知，胃癌早期的患者绝大部分并无明显症状，等到有明显症状的时候绝大部分已是进展期或者晚期。那么，在日常生活中该如何预防胃癌的发生？胃癌有哪些典型症状？如何选择合适的治疗方式？

4月15日15:30-16:30，华中科技大学附属协和医院肿瘤中心党委书记、主任张涛做客“人民好医生”客户端直播间，就胃癌防治的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张涛，主任医师、教授、博士生导师，华中科技大学附属协和医院肿瘤中心党委书记、主任，中国医师协会肿瘤医师分会副会长，中国研究型医院学会肿瘤专委会副主委，CSCO胰腺癌专家委员会副主委，CSCO结直肠癌、胃癌专委会常委，湖北省医师协会肿瘤医师分会主任委员，湖北省抗癌协会肿瘤分子靶向治疗专委会主任委员。

擅长：消化系统恶性肿瘤的综合诊疗。

如何收看直播：

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