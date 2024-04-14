直播预告：胰腺癌爱施展“障眼法” 专家教你巧应对

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

胰腺是重要的器官，一旦被癌“攻陷”，更容易带来生命威胁。在众多肿瘤中，胰腺癌具有起病隐匿、发展迅速、恶性程度高等特点。许多患者发现时已是中晚期，治疗效果受到影响。那么，该如何发现早期胰腺癌？又有哪些针对性的治疗方式？如何提升患者的生命质量？

4月15日9:00至10:00，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任，中国医师协会理事、肿瘤医师分会会长王成锋做客“人民好医生”客户端直播间，就胰腺癌防治的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王成锋，主任医师、二级教授，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任，北京协和医学院博士生导师、北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院博士生导师、山西医科大学博士生导师、山西省肿瘤医院博士后工作站导师，中国医师协会理事、肿瘤医师分会会长，中国医药教育协会副会长、常务理事、腹部肿瘤专委会主任委员，中国医疗保健国际交流促进会常务理事、胰腺病学专委会主任委员，中华医学会肿瘤学分会胰腺癌专委会副主任委员，中国抗癌协会胰腺癌专委会常委等。

擅长：胰腺癌、胃癌规范化诊治、以术中放疗为基础的综合治疗等。

如何收看直播：

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