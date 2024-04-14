直播预告：老是放疗化疗分不清？专家带你了解放疗那些事

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端特别推出系列科普直播。

放疗是癌症治疗的“三驾马车”之一，并且在癌症治疗的各阶段都可使用。然而放疗和化疗之间仅一字之差，许多人对放疗和化疗分不清楚，更不知道该怎么进行选择。那么，什么是放疗？放疗和化疗有何区别？做完放疗，身上是否会带有辐射？回家后对家人是否有影响？如何预防或减轻放疗带来的不良反应？

4月15日16:30至17:30，华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤科主任/教研室主任杨坤禹做客“人民好医生”客户端直播间，就癌症放射治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

杨坤禹，主任医师、二级教授、博士生导师，华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤科主任/教研室主任，中国临床肿瘤学会（CSCO）头颈肿瘤专委会副主任委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）鼻咽癌专委会副主任委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）放疗专委会常委，湖北省肿瘤放射治疗医师分会主任委员，湖北省抗癌协会副理事长等。

擅长：头颈肿瘤、胶质瘤和肺癌综合治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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