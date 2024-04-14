直播预告：打好诊疗“组合拳”专家带你了解结直肠癌综合治疗

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端特别推出系列科普直播。

在全球范围内，结直肠癌是人类最常见的恶性肿瘤之一，其发病与生活方式的改变及膳食结构不合理密切相关。结直肠癌早期诊断却不明显，多数患者确诊时已是晚期。那么，如何捕捉结直肠癌的信号？临床上主要有哪些治疗方法？结直肠癌多学科联合诊疗（MDT）又是如何让患者获益？

4月15日9:00至10:00，湖北省肿瘤医院院长、湖北省癌症中心主任魏少忠做客“人民好医生”客户端直播间，就结直肠癌综合治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

魏少忠，主任医师、教授、博士生导师，湖北省肿瘤医院院长，国家卫生计生委突出贡献中青年专家，湖北省首届医学领军人才，湖北省政府津贴专家，湖北省癌症中心主任，湖北省肿瘤防办主任，湖北省肿瘤医学质量控制中心主任，湖北省/武汉市结直肠癌临床医学研究中心主任，中华医学会肿瘤学分会常委，中华医学会泌尿外科分会肿瘤学组委员，中国抗癌协会常务理事，《肿瘤防治研究》杂志主编，《中华结直肠疾病电子杂志》编委等。

擅长：结直肠癌、胃肠间质瘤、肾膀胱前列腺癌的综合治疗。

如何收看直播：

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