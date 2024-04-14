强化儿童用品市场监管

“以健康为卖点的儿童食品未必更健康”话题近日引起人们关注。一些企业为迎合口味、提升销量，在儿童食品中添加各类调味剂，过量食用既不利于身体健康，也无益于养成良好膳食习惯。不少家长在“儿童食品”标签的误导下，当了冤大头。这些产品的生产上市，反映出部分企业在儿童用品设计的导向上出了问题、走了歪路；也反映出当前市场监管不够细化、规章制度有待完善。

企业推陈出新、开拓市场无可厚非。但在涉及未成年人的消费品领域，无论是上游的研发设计环节，还是下游的生产制造环节，相关从业者应慎之又慎。儿童是国家的未来和希望，每个人都有责任从精神层面到物质层面关爱下一代。儿童食品生产要尽量少用添加剂；儿童用品设计要全力确保安全；营销上要少一点浮夸，多一点体贴。在有所为、有所不为中，让消费者感知设计者、生产者、经营者严谨负责的态度与追求，并通过用心满足消费者需求，实现用户与企业的良性互动。

在设计、制造、营销等环节引导企业开展有温度经营活动的同时，有关部门还应加强监管，倒逼企业切实履行社会责任。为更好护航未成年人健康安全成长，市场监管总局、教育部、工业和信息化部日前联合发布公告，要求加强重点儿童和学生用品安全管理，从严格生产管理、规范销售行为、强化监管执法等方面着手，补短板、堵漏洞，进一步明确了监管重点和治理目标。

未成年人健康成长关系一个家庭的幸福。职能部门应不断细化完善相关规章制度，并积极引导行业企业，合力共建有益青少年身心健康的市场环境和社会氛围。（作者：雷雨田）