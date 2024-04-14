北大医院举办“全国爱鼻日”义诊活动 科普鼻腔疾病预防知识

2024年4月13日是第22个“全国爱鼻日”。一场针对保护鼻腔的义诊活动当天在北京大学第一医院（简称“北大医院”）开展，吸引约200位患者参与。

每年4月的第二个星期六被设定为“全国爱鼻日”，此次主题为“鼻腔疾病预防，重在日常护理”。13日上午，北大医院耳鼻咽喉—头颈外科主任医师刘俊秀带领多位医生为患者进行义诊、鼻部检查和相关疾病咨询。

4月13日，北京大学第一医院举办“全国爱鼻日”义诊活动。图为耳鼻咽喉-头颈外科主任医师刘俊秀为患者进行鼻部检查。中新网记者 刘玥晴 摄

“鼻是人体呼吸系统的重要组成部分，每一次顺畅的呼吸都与良好的鼻腔功能息息相关。”刘俊秀表示，此次义诊融入了大健康理念，除解答患者困惑外，还涉及疾病预防、膳食营养等科普内容。“希望大家更关注鼻部健康、重视日常护理。”他说。

义诊中令刘俊秀印象最为深刻的患者是一位80多岁的老人，“她在体检时被查出长了上颌窦囊肿，对此非常担心”。对她的医学影像报告进行阅片后，刘俊秀确定其浆液性囊肿属良性，暂不需要进一步治疗和处理。通过他的诊断和讲解，老人焦虑的情绪得到缓解。

“怎么缓解过敏性鼻炎的症状？”“流鼻血了该怎么应急处理？”“为什么我擤鼻涕时耳朵会痛？”......候诊区内，20余位患者围着该科室护士长王爱丽提出问题。她一一耐心解答，并演示了鼻腔冲洗、滴药和擤鼻子的正确手法。

4月13日，北京大学第一医院举办“全国爱鼻日”义诊活动。图为耳鼻咽喉-头颈外科护士长王爱丽为患者解答有关鼻腔冲洗的疑问。中新网记者 刘玥晴 摄

活动现场还分发了《鼻炎6问6答》小册子，介绍过敏性鼻炎的并发症、过敏原、常用药物以及如何用药等。

据悉，本次活动还有两场联合义诊同日在北京市西城区西便门东里社区和北京大学第一医院太原医院举行。(记者刘玥晴)