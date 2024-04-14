中医药养生受年轻人“追捧” 专家建议根据自身体质选择

连日来，在岐黄文化发祥圣地河南新密举行的首届郑州岐黄·中医药发展大会上，中医药养生成为与会嘉宾热议的话题，现场摆放的中药茶饮也成为众多嘉宾会议间隙争相品尝的饮品。

来自郑州的邵霞一边细细品味中药茶饮品，一边轻轻摇晃杯子，看着淡黄色的茶汤在杯中转动，“中医药文化经过几千年的传承，是老祖宗留给我们的宝贵养生文化。”

谈起中医药养生，邵霞说，作为一名“80后”，她几年前就开始注重中医药养生，不仅喝中药茶饮，还会尝试其它中医药养生方式。身边的年轻朋友也越来越注重保健，尤其是采用中医药保健。

邵霞不仅自己喜爱中医药养生，还是中医药文化的传播者，拍过《岐黄春秋》和《走进中医》等纪录片。邵霞说：“我喜欢中医药文化，并会坚持向更多的年轻人传播中医药养生文化。”

任红艳是新密市一家经营中药茶饮的企业员工，她平时喜爱喝中药茶饮。2023年他所在的企业，在新密开第一家中药茶饮店，生意非常好，尤其是得到年轻人的青睐。目前，在郑州、河北等地也开有分店。

任红艳介绍，如今，中医药文化越来越被年轻人接受。其所在的企业开发的中药茶饮，都是中医药专家根据季节，采用不同药材配伍的茶饮，饮用合适的中药茶饮对身体健康有好处，备受年轻人追捧。

新密市中医药文化源远流长，是岐黄文化发祥圣地。在这里，中医药养生有很好的文化“土壤”。

“挖掘中医药宝库，把中药饮品、中药膳食融入现代人生活习惯中，为中医药的传承、创新、发展、繁荣贡献力量，是我们企业的初心，也是我们的使命。”新密市一家中医药企业负责人如是说。

记者注意到，中医药养生受年轻人青睐早就开始。此前，“去中药房配酸梅汤”一度成为不少年轻人的时尚养生方式。2023年，郑州一家开在中医馆里的养生餐厅受到年轻人追捧，六珍菌龙须面、葛根山药羹、茯苓蛋仔等含有中药成分的养生主食、汤粥、茶点供不应求。

谈及中医药养生，国医大师丁樱认为，中医药养生有很多优势，现在年轻人越来越注重中医药养生，说明年轻人对中医药文化认可度越来越高了。不过，中医药养生一定要根据自身的体质，选择合适的中医药养生方式，这需要普及中医药养生文化知识，让民众会选择、懂选择。（作者：杨大勇）