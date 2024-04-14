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痛风不能吃芦笋吗？

2024年04月14日09:53 来源：中国新闻网

芦笋属于中高嘌呤食物，应该少吃，不过也并非完全不能吃。多项临床研究表明，吃富含嘌呤的蔬菜并不增加血尿酸水平及痛风的发生率。在评价一种食物是否适合痛风患者时，仅考虑嘌呤含量是不够的。这些蔬菜还有丰富的维生素、矿物质、膳食纤维和植物抗氧化物质，正常食用对痛风人群还有好处。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：方经纶、杨迪)




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