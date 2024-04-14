中国医学专家最新研究揭示肿瘤免疫治疗全新靶点

在肿瘤治疗中，免疫检查点阻断(ICB)的出现，为临床肿瘤治疗带来了深刻变革。记者13日获悉，中国医学专家的最新研究揭示了肿瘤免疫治疗的全新靶点：CD3L1抗体，有望为肿瘤免疫治疗带来新的突破。

据悉，复旦大学上海医学院许杰团队在最新出版的《细胞》(Cell)杂志发表了相关研究成果。此前，PD-1/PD-L1是应用最为广泛的有效靶点之一，但目前仍有大量患者对现有免疫治疗响应不佳。寻找下一个有效的免疫治疗新靶点，已成为全球学者十分重视的关键问题。CD3L1基因的功能，此前从未被研究过。

许杰告诉记者，其团队关注到CD3L1总是在缺乏PD-L1表达的肿瘤中高表达，且与PD-L1同样在免疫豁免器官中表达之时，决定一探究竟。他们发现，对于已经彻底完成免疫逃逸的晚期肿瘤，在缺少公认的关键通路作用的情况下，必然要借助其他同等重要的通路，从而形成互补模式。

据悉，许杰团队独立完成了对CD3L1的原创性探索，取得实质性进展，并对“CD3L1的抑制剂在制备抗肿瘤药物中的应用”技术方案进行了全球性的专利布局。许杰团队通过单细胞测序，发现CD3L1能抑制T细胞及机制。(记者 陈静)