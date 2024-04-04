如何帮助孩子管理情绪？

孩子今年5岁了，但不太喜欢和别人说话，长辈问他问题也不愿意回答，脾气比较差，难以控制情绪，请问该如何帮助孩子管理情绪并提高与人交往能力？

专家观点

北京市东城区春江幼儿园教师、一级教师、家庭教育指导师石敬宇：当孩子有坏情绪时，父母要做的就是接受并加以正确引导，而不是简单粗暴地去对待孩子。

那么该如何帮助孩子管理情绪？家长们不妨尝试以下几种方法：

首先要帮助孩子辨识情绪并进行情绪管理。一些家长不理解孩子情绪发展的复杂性，他们总是希望孩子能开心地微笑。孩子一哭闹，他们就会想尽一切方法去制止。这样孩子就失去了体验丰富情绪的机会。情绪是与生俱来的，我们有必要让孩子认识并理解自己的喜、怒、哀、乐。认识之后就是要对情绪进行管理，让孩子做情绪的主人。情绪管理包括两个方面。一是能够充分地表达自己的情绪，不压抑情绪。二是要善于克制自己的情绪，能够把握表达情绪的分寸。一些家长在批评、惩罚孩子的时候，不允许孩子辩解、哭泣，甚至连孩子表达出一些不满的情绪都不允许。这样压抑孩子的情绪非常不利于孩子情商的培养。

其次要帮助孩子树立自信心，提升孩子承受挫折的能力。自信的孩子，在面对别人的恶意攻击时能沉稳以对，并拥有良好的抗挫和抗压能力，在人际关系上也会得心应手。现在的孩子由于受到了过多呵护，抗挫折能力普遍较差，家长们应该敢于让孩子面对失败。

最后要锻炼孩子的人际交往能力。日常生活中父母应该多安排一些机会，欢迎孩子的玩伴来到家里一起玩耍、学习。在与同伴相处时，要鼓励孩子学会分享，学会协作。社会交往能力的锻炼对孩子日后的生活、学习都会有很大的帮助。在生活中，家长引导孩子学会与陌生人交流，多培养孩子解决问题的能力，比如带孩子到商场购物，可以把钱给孩子，让孩子去结账，在这过程中学习如何与陌生的收银员打交道，同时也教会他结账；去餐厅点餐时，可以让孩子主动说出自己喜欢的食物，和服务员多交流；带孩子去儿童乐园玩时候，可以鼓励孩子与其他小伙伴一起玩耍，学会分享彼此的玩具，交到新的朋友。

每个情绪小怪兽的背后都有一个没被满足的心理需求。情绪没有好坏之分，存在即合理。真正有效的情绪管理，处理的是情绪背后的需求。当情绪来了不要怕，让我们跟孩子一起做三次的深呼吸，坐下来冷静一下，引导幼儿说出心里的感受，正确地表达出来。