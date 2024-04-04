3月30日至31日，中国卫生健康思想政治工作促进会2024年年会在雄安新区召开。年会深入贯彻党的二十大精神，全面落实中共中央国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，总结交流2023年卫生健康思想政治工作进展成效，安排部署2024年重点工作，交流分享经验做法，守正创新，凝心聚力，为推进健康中国建设提供强有力的思想保障和精神动力。

中国思想政治工作研究会一级巡视员张鑫，河北省卫生健康委党组书记、主任王现坤，雄安新区党工委委员、副主任门扬，中国社会科学院马克思主义研究院副院长、中国社会科学院大学马克思主义学院副院长林建华以及中国卫生健康思想政治工作促进会第三届理事会常务副会长、副会长和七个分会会长等领导和嘉宾出席年会开幕式。各省（区、市）卫生健康委机关党委负责同志、卫生健康思想政治工作促进会负责同志应邀出席。中国卫生健康思想政治工作促进会第三届理事会理事、卫生健康思想政治工作标杆单位代表以及全国卫生健康系统各级各类单位党组织负责同志、党务干部、思想政治工作者1200余人参加会议。

中国卫生健康思想政治工作常务副会长、国家卫生健康委直属机关党委常务副书记杨建立主持开幕式和会长论坛。河北省卫生健康委党组书记、主任王现坤，雄安新区党工委委员、管委会副主任门扬在开幕式上致辞。

王现坤在致辞中介绍了近年来河北省卫生健康系统深入落实党的二十大精神，着力发挥党建和思想政治引领作用，推动全省卫生健康事业高质量发展的情况，并表示要以本次大会为重要契机，让更多卫生健康思想政治的光芒照耀在燕赵大地。

门扬在致辞中表示，设立雄安新区，是千年大计、国家大事。在雄安新区建设即将迎来7周岁生日之际，大家齐聚雄安，共同谋划中国卫生健康思想政治工作的崭新未来，有着重要的历史意义。在全国卫生健康系统的大力支持下，雄安新区卫生健康事业蓬勃发展，医院党建和思想政治工作不断加强，雄安新区已经成为京津冀医疗资源辐射新高地。雄安新区将以本次大会为契机，推动卫生健康事业高质量发展。

开幕式上，中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、国家中医药局直属机关党委常务副书记卢国慧宣读了2023年中国卫生健康思想政治工作促进会荣获中国思想政治工作研究会奖项情况，中国思想政治工作研究会秘书处一级巡视员张鑫为获奖代表颁奖。

中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、浙江省卫生健康党建与思想政治工作研究会会长夏建成通报卫生健康思想政治工作标杆单位培育选树情况。在国家卫生健康委直属机关党委的指导下，中国卫生健康思想政治工作促进会运用《卫生健康思想政治工作测评体系（试行）》，组织开展卫生健康思想政治工作标杆单位培育选树活动。经过单位自荐、省级推荐、集中审核筛选等严格的程序，最终选树了第一批133家思想政治工作标杆单位。

中国思想政治工作研究会秘书处一级巡视员张鑫，国家卫生健康委直属机关党委副书记、纪委书记（正司局长级）曾晟堂，中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、国家中医药管理局直属机关党委常务副书记卢国慧，中国卫生健康思想政治工作促进会疾控分会会长、国家疾病预防控制局直属机关党委副书记（正司局长级）鹿文媛，中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、浙江省卫生健康党建与思想政治工作研究会会长夏建成，中国卫生健康思想政治工作促进会副会长兼秘书长刘世东为北京大学第一医院等36家标杆单位代表授牌。

本次年会包括3月30日在主会场进行的会长论坛、主旨报告和经验分享等三个环节和3月31日由委属委管医院分会、公立医院分会、疾控分会、妇幼保健分会、医学教育科研分会、宣传文化分会、中医药分会分别承办的七个平行分会场会议。

在会长论坛环节，中国卫生健康思想政治工作促进会副会长兼秘书长刘世东作了题为《守正创新，凝心聚力，为推进健康中国建设提供强有力的思想保障和精神动力》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、公立医院分会会长，北京协和医院党委书记吴沛新作了题为《守正创新，履职奋进，筑牢公立医院高质量发展思想根基》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会疾控分会会长、国家疾病预防控制局直属机关党委副书记（正司局长级）鹿文媛作了题为《围绕中心促融合，凝心聚力抓示范，以高质量思想政治工作助力疾控事业高质量发展》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会妇幼保健分会会长、国家卫生健康委妇幼健康司副司长许宗余作了题为《团结奋进，以思想政治工作引领妇幼健康事业高质量发展》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会副会长、医学教育科研分会会长，中国医学科学院 北京协和医学院党委书记、副院校长姚建红作了题为《坚持务实创新，坚持行稳致远，努力开创医学教育科研思想政治工作新局面》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会宣传文化分会常务副会长兼秘书长，中日友好医院党委常委、纪委书记高学成作了题为《务实创新，推动卫生健康宣传思想文化工作高质量发展》的工作报告。

中国卫生健康思想政治工作促进会中医药分会会长，广东药科大学党委副书记、校长翟理祥作了题为《创新推动思想政治工作，凝聚中医药事业高质量发展动能》的工作报告。

7位会长在工作报告中，汇报了2023年工作的进展成效，结合总会和分会特色，分享了加强和改进思想政治工作的思考，交流2024年工作计划。

在主旨报告环节，国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安；中国社会科学院马克思主义研究院副院长、中国社会科学院大学马克思主义学院副院长林建华教授；国家卫生健康委直属机关党委副书记、纪委书记（正司局长级）曾晟堂；国家卫生健康委直属机关党委常务副书记、中国卫生健康思想政治工作促进会常务副会长杨建立分别作了主旨报告。4位领导和专家的精彩报告结合实际，深入浅出，既有理论高度又有实践要求，具有很强的指导性，对进一步做好卫生健康思想政治工作指明了方向和路径。

在经验分享环节，河北省胸科医院党委书记蔡涛、北京大学口腔医院党委副书记彭歆、天津市疾病预防控制中心党委书记杨洪利、首都医科大学宣武医院宣教中心主任王蕾、上海市东方医院党委书记李明、浙江省丽水市青田县人民医院党委书记吴吕伟、山东省济南市卫生健康委直属机关党委副书记崔蕾、广东省佛山市中医院党委书记张斌、重庆医药高等专科学校附属第一医院党委书记邬亮、人民卫生出版社有限公司党委副书记、总经理李新华等10家卫生健康思想政治工作标杆单位代表分享了各单位开展思想政治工作的经验做法。国家卫生健康委国际交流与合作中心副主任、中国医学论坛报社社长兼总编辑侯晓梅主持经验分享环节。

3月31日上午，由委属委管医院分会、公立医院分会、疾控分会、妇幼保健分会、医学教育科研分会、宣传文化分会、中医药分会等7个分会承办的分场会议同时召开，特色突出，内容丰富，精彩纷呈。中国科学院院士、欧亚科学院院士、中国科学院生物物理研究所研究员、博士生导师陈润生，国家卫生健康委体制改革司一级巡视员（主持工作）朱洪彪，国家卫生健康委宣传司副司长（主持工作）米锋，国家卫生健康委直属机关党委常务副书记、全国医院党建工作指导委员会办公室主任、中国卫生健康思想政治工作促进会常务副会长杨建立等领导和专家分别在相关分会场作专题报告，上海奉贤、福建龙岩等地市卫生健康委以及公立医院党建示范医院、卫生健康思想政治工作标杆单位等先进典型在各分会场作经验交流。会后，与会人员分批赴雄安新区规划展示中心调研学习，并实地考察了雄安新区启动区建设。

会议期间还召开了中国卫生健康思想政治工作促进会第三届理事会第三次会议。会议审议通过设立医院党建研究分会，由北京大学人民医院牵头组建；同意接收自愿申请入会的单位和个人为会员；决定罗锋同志担任第三届理事会副秘书长。

新时代新征程，新使命新跨越。中国卫生健康思想政治工作促进会将以本次年会为契机，在国家卫生健康委党组的正确领导下，在国家卫生健康委直属机关党委的直接指导下，在全国卫生健康系统各单位的积极参与、大力支持下，履职尽责、勇毅前行，守正创新、凝心聚力，为推进健康中国建设提供强有力的思想保障和精神动力。