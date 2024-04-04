“我国基本医保参保覆盖面稳定在95%以上，参保质量持续提升”，国家医保局有关负责人近日介绍的这一情况令人振奋。城乡居民医保制度的保障范围不断拓展、报销比例显著提高、服务水平跨越式提升，筑起了群众生命健康安全的坚固防线。

城乡居民医保是我国医疗保障制度的重要组成部分。这项制度能够有效缓解居民尤其是农村困难居民的经济压力，降低因病致贫、因病返贫风险。医保覆盖面稳定在95%的成绩来之不易。但是，另外5%也意味着还有很多人没有参保，这其中有许多是农民。农民收入相对较低，且稳定性弱，更需要通过医疗保险加强健康风险管理，降低家庭未来的经济风险。因此，织密农村医保防护网尤需加把劲。

织密农村医保防护网，要把政策宣传做得更细致一些。好政策要让农民明白好在哪，参保意愿才能更强。鼓励农民参保时，要更加细致地做好政策宣传解读，明晰医保有什么用、怎么用，深化农民对医保制度的认识，让农民主动参与，兜牢生命健康与家庭经济的底线。

织密农村医保防护网，要把医保服务做得更细致一些。好政策要运行畅通，才能切实做到解民困、暖民心，增强农民获得感。农民“小病不出村”，但医保对村卫生室等医疗机构覆盖不全，看病费用难以报销；部分县乡医院药品供给不足，患者不得不跑到药店购药，可能面临报销不了的情况……种种堵点导致医保实际效用打了折扣。今年的中央一号文件要求，逐步提高县域内医保基金在乡村医疗卫生机构使用的比例，加快将村卫生室纳入医保定点管理。安徽等地已提出要探索完善乡村医保经办服务，方便农村居民就近看病。以更细致的服务打通医保使用中的堵点，才能让农民感受到制度的温暖。

织密农村医保防护网，政策举措也需要更灵活一些。异地就医结算是一项需要持续发力完善的工作。农村青壮年一年中大多数时间跨省打工，流动性大，异地就医结算复杂、报销比例低等障碍使医保使用效率下降。国家和地方医保部门已就这一问题实施了许多富有成效的举措。从实际效果以及农民的实际需要看，还需进一步推动医保制度提高统筹层次，形成更加公平可持续的医保制度体系，增强农村流动人口就医可及性；加强地区间医保数据互通，简化异地就医报销流程，扩大跨省直结范围，让农民“少垫资”“少跑腿”，让医保成为“打工人”在他乡务工的坚实依靠；等等。

医保筹资缴费工作也可以更灵活一些。政府可加大对农村医保财政支持力度、适当延长缴费期限，各地可根据基金结余情况动态调整缴费额度。也可探索针对不同年龄段、身体状况人群实行多档标准，根据人均可支配收入配置缴费额度，彰显社会公平性。还可建立激励机制，对参保者限额结转、多缴多得，提升参保积极性。