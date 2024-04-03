清明踏青担心花粉过敏？收好这份攻略！

4月4日，当太阳到达黄经15度，二十四节气中的第五个节气清明就到来了。清明正值仲春与暮春之交，是二十四节气中唯一的传统节日。清明时节，气候多变，且常阴雨绵绵，扫墓祭祖追忆逝者之余，还可以趁着大好春光踏青赏花。

清明正值春季，是一个过敏反应高发的季节。有些人一到春天就“感冒”，喷嚏连发、呼吸困难、眼泪狂飙……这些让人“连呼吸都痛”的症状使美丽的春色也黯淡了几分。那么，春季花粉过敏有哪些典型症状？易敏人群外出踏青应该如何做好防护？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》为您进行解答。

一到春天就“感冒”？也可能是花粉过敏

花粉过敏与感冒不同，花粉过敏一般不伴有发烧及乏力、头疼、嗓子疼、肌肉疼等全身性的非特异性症状。

相比感冒，过敏的病程更长，可持续一个月或更久。

花粉过敏有哪些症状？

春季花粉过敏的眼部症状更为突出。眼睛常出现痒、结膜水肿、红肿、流泪等症状，严重者甚至双侧眼睑也会红肿，分泌物增多，早上起来睁不开眼。还有一部分过敏人群的嗓子会出现异物感，严重者还会出现剧烈咳嗽、胸闷、憋气、喘等类似哮喘的表现。除此之外，还可能合并五官痒，比如耳朵痒、上颚痒等。

四招教你预防花粉过敏

（一）外出时，戴好口罩、墨镜、帽子，穿着长袖衬衫，使用花粉阻隔剂涂抹鼻腔。

（二）回家后，清洗颜面、鼻腔、眼睛等沾有花粉的部位，及时换上干净衣物。关闭门窗，减少花粉吸入，室内开空气净化器。

（三）如果不能确定是哪种物质引起的过敏，可以去医院检测过敏源。花粉季结束后，建议到医院进行花粉脱敏治疗，以减轻第二年花粉过敏的症状。

（四）有较严重花粉过敏的人，花粉季前一周或两周可以服用抗过敏药物进行预防性用药。

（本文由重庆市人民医院过敏反应科主任医师周维康、北京协和医院变态反应科主治医师徐迎阳进行科学性把关）

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