瓜子二手车发布消费趋势报告：大型SUV、MPV销量预计同比增加65%

2024清明，年轻人热衷“踏青”“赏花”“逛寺”，自驾出游花样翻新，这也带动了购车消费升温。近日，瓜子二手车发布的《2024清明游玩季二手车消费趋势观察报告》（以下简称“报告”）显示，3月以来，7座、9座车搜索量相较日常提升3倍，适合多人出游的大型SUV、MPV热卖，销量预计同比增加65%，清明购车消费呈现出新趋势。

90、00后是今年清明中短途出游主力，他们热衷反向出游，一些小众旅游目的地成年轻人清明赏花、踏青的优先选择。比如丽水峡谷间的江南秘境，汉中丘陵中的油菜花海，毕节的百里杜鹃花海，绍兴乌篷摇曳的吴越水乡，西昌小春城的蓝花楹花海......

为方便清明出游，不少消费者计划购入大空间车型，然后规划出游目的地和节奏，避开喧嚣的人流，去小众旅游目的地享受惬意的假期。因此，7座及以上的大空间车型就成了清明出行购车的首选，此时在瓜子购车还能在假期出游时试驾7天，看看空间、动力、装载是否满足需求。报告显示，7座、9座车清明期间搜索热度高于日常3倍，MPV二手车销量预计同比增加79%。

在7座及以上车型中，MPV最受消费者欢迎。报告显示，燃油MPV以其舒适性、性价比，备受消费者青睐；新能源MPV则以其经济性、智能化，引来不少消费者“尝鲜”。

一众以花卉闻名的寺庙成为时下年轻人热衷的春游打卡地，“寺庙+赏花”也成了今年清明假期的打卡热门。去南京鸡鸣寺、上海华龙寺、西安青龙寺看樱花，去南京栖霞寺、林芝倾多寺看桃花，去北京潭柘寺、杭州法喜寺看玉兰，去西安广仁寺看紫荆花、北京智化寺看梨花、杭州灵隐寺看梅花......年轻人清明扎堆寺庙已是必然。

“寺庙热”背后，是年轻人去浮躁、求安心，寻找自我，欣赏佛教美学的精神和审美诉求。与此同时，越来越多年轻人清明出行时选择电车，不是跟风，而是电车越来越能“打”。报告显示，清明期间新能源二手车销量预计同比增长96%，新能源二手车成为年轻人清明出行青睐的热门座驾。

报告显示，清明出游释放了7座、9座二手车的消费需求，销量预计相比去年同期增加65%。山东、广东在购买7座及以上二手车消费数量上占比最高，对乘坐空间的追求上无愧大省风范。消费者购车咨询时更为关注操控性、动力、油耗、第三排空间情况，设计风格偏好倾向优雅、舒适、科技。