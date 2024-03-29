学龄儿童远离近视，应多补充这些营养素

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）已经不让孩子玩手机、看电视了，也尽量多带孩子参加户外活动，为什么还会近视？其实，营养不良也是常见的原因，具体是怎么回事？长春疾控微信公众号发布相关提示。

大多数孩子都有偏食的问题，而且不爱吃蔬菜水果，特别喜欢吃甜的食物，如糖果、巧克力、蛋糕，经常吃甜食不仅容易使眼睛疲劳，还会引起近视。预防孩子近视，除了改变不良的用眼习惯外，家长还要注意孩子的饮食营养，均衡的饮食也是保护视力的有益因素。

一是每日摄入足够的维生素。维生素A是构成眼感光物质的重要原料，有保护眼睛和其他上皮组织，间接抵抗感染的功能。胡萝卜、卷心菜、花菜等富含维生素A，蔬菜里的维生素A含有对维持眼睛健康很重要的物质-抗氧化剂β-胡萝卜素。猕猴桃、橙子等富含维生素C，能够清除对眼睛造成伤害的自由基；蓝莓中富含花青素，可以促进眼睛视网膜细胞中的色素再生。豆奶、豆腐等豆制品含有对眼睛有益的脂肪酸、钙、维生素E、维生素B1等营养物质。

二是保证优质蛋白质的摄入。眼球视网膜上的视紫质由蛋白质组成，缺乏时除肌肉柔弱、发育不良，易于感染、水肿、贫血外，可使巩膜组织脆弱扩张而使眼轴拉长。可以多吃一些奶类、肉类和蛋类的食物，蛋白质含量较多。此外，鸡蛋中含有软磷脂、氨基酸和黄体素等有益于视力健康的营养物质，蛋黄中的叶黄素和玉米黄素，具有很强的抗氧化作用，能减少紫外线对眼睛的伤害。

三是不可缺少钙和磷。钙磷可使巩膜坚韧，并参与视神经生理活动。钙磷缺乏时，易发生视力疲劳，注意力分散，易引起近视。如牛奶、豆制品、深色蔬菜中含量丰富的钙。

四是微量元素和DHA不可忽视。微量元素在人体内含量虽然不到体重的百分之一，但作用很大。没有它们，新陈代谢难以进行，儿童健康会受到影响。微量元素如锌，含锌较高的食物有黄豆、奶类和肝类等食物。鱼类富含的DHA、EPA、ω-3、维生素A等营养物质，可以促进眼睛发育，帮助减轻眼睛疲劳。此外，经常吃一些有硬度的食物如坚果、水果、玉米等，咀嚼过程会加强眼肌的锻炼，对视力也是保护。过多摄入糖，尤其是添加糖会影响儿童视力。为预防近视，每日的添加糖摄入最好不超过25克。

想要不近视，最重要的是保证充足的户外活动，养成良好的用眼习惯。此外，饮食上不偏食、不挑食，少吃或不吃甜食，多喝牛奶，多吃蔬菜水果尤其是深色蔬果，适当吃鱼禽肉蛋和坚果等。