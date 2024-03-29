春季沙尘多发，如何做好健康防护？

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）春季是我国北方沙尘天气的高发季节。中疾控微信公众号发布提示称，沙尘天气下，污染物可直接对人体产生不同程度的刺激症状或过敏反应，沙尘颗粒还可引起多种呼吸系统疾患，所以公众朋友们要高度重视并做好防护措施。

什么是沙尘天气？

根据我国《沙尘天气等级》（GB/T 20480-2017）规定，沙尘天气指沙粒、尘土悬浮空中，使空气混浊、能见度降低的天气现象。沙尘天气等级主要依据沙尘天气发生时的水平能见度,同时参考风力大小进行划分。沙尘天气划分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴、特强沙尘暴五个等级。

沙尘天气有哪些健康危害？

沙尘天气是指强风从地面卷起大量沙尘，使空气混浊、大气能见度降低的一种天气现象。沙尘天气下，沙尘等污染物可通过眼、鼻、喉等黏膜组织及皮肤，直接对人体产生不同程度的刺激症状或过敏反应，还会诱发心血管、呼吸系统、中枢神经系统和免疫系统疾病，影响人体健康。沙尘天气时，由于空气干燥，易出现唇裂、鼻子和咽喉干痒等情况。

哪些人群是沙尘天气的敏感人群？

老年人、儿童、孕妇、患有呼吸系统疾病及心血管疾病的人群是敏感人群。沙尘天气时，上述人群应尽量避免外出，如果发生慢性咳嗽伴咳痰或气短、发作性喘憋及胸痛时均需尽快就医。因职业需要必须在室外活动的人群，如交警、环卫工人、建筑工人等，应做好个人防护措施。

遇到沙尘天气怎么做？

应多喝水、多吃富含维生素的蔬果，保持呼吸道通畅以及湿润，缓解咽喉的不适症状；及时关闭门窗；条件允许时，打开加湿器和空气净化器；使用湿墩布拖地、湿抹布擦拭等方法清理灰尘，保持室内清洁干净；尽量减少户外运动和体力消耗较大的工作，并采取相应的防护措施。

如需外出，应注意个人防护

应佩戴N95或KN95等颗粒物防护口罩，减少风沙对呼吸道造成损伤；可佩戴防风镜，避免风沙对眼睛造成损伤；如有风沙进入眼睛切忌用手搓揉，应尽快用流动的清水冲洗或滴眼药水，若仍有不适应及时就医；可佩戴帽子、纱巾等防尘用具，用纱巾包围头部，避免风沙对皮肤、头发、耳朵等造成损伤；外出回来应立即洗手、洗脸，用清水漱口，清理鼻腔；有条件的可洗浴并及时更换衣物，保持身体洁净舒适。