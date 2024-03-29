过敏与年龄有关吗？专家解答

春季是过敏性疾病的高发季节。有些人此前从来不过敏，到了一定年纪后突然对某种物质过敏。过敏与年龄有关吗？如何应对过敏？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院变态反应科副主任医师岳红红，对大众关注的过敏疑问答疑解惑。

岳红红介绍，过敏可以发生在各个年龄段的人群，但主要发生于儿童及青壮年，尤其是过敏体质者。过敏体质在临床上叫“特应性体质”，是指对环境中无害或部分有害物质产生过敏反应。过敏体质者容易罹患过敏性疾病，一般和遗传有关，难以发生改变。除了遗传因素外，生活方式、环境因素改变，可能会诱发过敏反应，因此过敏是随着时间变化可能发生改变的。

“过敏体质，经过长期的致敏积累后，就容易激发出来对某种物质的过敏反应，于是便发生了新增过敏。过敏体质和长期接触过敏原，缺一不可。”岳红红表示，如果能有效地规避过敏原或减少过敏原暴露过敏症状可能会减轻甚至消失。

岳红红还表示，过敏实际上是身体的免疫系统发生紊乱，对外来物质产生的一种过度反应。为预防过敏，大众可通过以下措施重塑免疫平衡，如规律作息、避免熬夜、适量运动，不过于洁净等。此外，在野外、郊外多接触自然界的微生物，在饮食方面多吃天然食物，可以使机体的代谢处于一个良好的状态，有益于免疫平衡。

“需要注意的是，过敏体质人群还要维持良好心态，因为焦虑等不良情绪也是导致过敏性疾病加重的原因之一。当情绪突然剧变时，神经末梢会释放大量的乙酰胆碱，而乙酰胆碱可直接作用于皮肤血管，引起血管扩张，促使组织胺释放，进而引起过敏反应。”岳红红提示。