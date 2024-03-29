中医药国际认可度和影响力持续提升

在巴西里约热内卢一家中医诊所内，巴西中医师克劳迪娅·巴斯托斯·奥利维拉在为患者进行治疗。据不完全统计，巴西的中医药从业者已有20万人，针灸、草药等疗法已纳入巴西全国统一医疗系统。

本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

在巴基斯坦伊斯兰堡真纳大学，中医药用植物研究团队带头人穆什塔克·艾哈迈德教授（右一）向学生们介绍中医药用植物的使用方式和功效。

本报巴基斯坦分社 萨义德·迈赫迪摄

中国援津巴布韦医疗队医生胡莎（左一）为当地患者诊疗。

本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

圣多美和普林西比（以下简称“圣普”）位于非洲几内亚湾东南部，地处赤道，当地年疟疾发生率10‰以上。自2017年起，中国援圣普抗疟专家组采用的青蒿素复方“中国抗疟方案”，助力圣普消除疟疾战略计划。图为3月19日，中国专家组在圣普梅索西区戈拉格兰德村为当地居民做疟疾快速检测。

阿雷西亚·多斯桑托斯·拜亚摄

2023年，中柬两国政府联合公报提出，加快推进中柬中医药中心建设，中方将长期向柬埔寨派遣中国医疗队（中医）。2023年7月4日，第二批援柬中医医疗队抵达柬埔寨首都金边，开展为期一年的医疗援助工作。图为在金边的考斯玛中柬友谊医院内，援柬中医医疗队的护理专家向柬方护理人员传授中医适宜技术。

泰 萨摄

德国中医药专家、汉堡大学附属埃彭多夫医院汉萨美安中医中心主任斯文·施罗德介绍中心阅览室中的多语种中医专业书籍。

本报欧洲中心分社 肖 晶摄

德国中医药专家、汉堡大学附属埃彭多夫医院汉萨美安中医中心主任斯文·施罗德展示该中心与上海中医药大学附属曙光医院的联合科研项目“中医药在延缓渐冻症发展中的临床表现”。

本报欧洲中心分社 肖 晶摄

中医药同阿联酋传统草药学理念契合，在阿联酋得到广泛应用。北京同仁堂中医馆自2011年以来，在迪拜共开设两家门店，主要经营中医诊所、中成药销售及进行中医药相关宣传推广活动等。图为中医馆医生在为患者运用手法点穴治疗。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

3月15日，针灸课老师胡紫景（中）在南非约翰内斯堡大学给学生讲解针灸相关知识。南非约翰内斯堡大学于2020年2月正式开设针灸课，课程深受学生欢迎。

本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

匈牙利岐黄中医药中心内，当地雇员在中药加工车间包装中药。

丹尼尔·莫尔纳摄

中医药是中华优秀传统文化的重要载体，早在2000多年前，中医药就沿着古丝绸之路传向世界。如今，中医馆开到越来越多国家、中医药人才济济、药企加速国际化布局、海外教育开展顺利……多年来，中国不断加大中医药服务出口力度，贡献具有中国特色的健康方案，中医药海外接受度越来越高。

据国家中医药管理局统计，中医药已经传播至世界196个国家和地区。中医药内容纳入16个自由贸易协定，建设31个国家中医药服务出口基地。中医针灸被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入“世界记忆名录”，中医药的国际认可度和影响力持续提升。

在匈牙利，每年的中医大型义诊活动现场都人头攒动，就诊者排起长队；在南非，针灸成了约翰内斯堡大学最受欢迎、最难申请的专业之一；在柬埔寨，中国医疗队用中医药医疗服务帮助当地提高了医疗水平，赢得各界普遍赞誉……

中医药“走出去”步伐坚实，深化了世界各国对中华文明的了解，已成为促进全球卫生健康事业、增进人民健康福祉、构建人类卫生健康共同体的重要力量。

《 人民日报 》（ 2024年03月29日 17 版）