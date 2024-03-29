为全民健身搭建更广阔平台（体坛观澜）

春日融融，大众赛事活动激发了人们的运动热情，为全民健身搭建更广阔平台，为城市发展注入勃勃生机，为美好生活增添更多色彩

随着天气转暖，越来越多人来到户外，享受运动乐趣。近日，路跑、骑行、徒步、登山等大众赛事活动再掀热潮。在湖北武汉，马拉松赛事举办地恰逢樱花绽放，选手在奔跑中感受美好春色；在安徽歙县，白墙青瓦的徽派建筑与山水风光交织，选手在骑行中领略当地特色文化；在云南昆明，一场健身徒步活动在滇池之畔进行，选手用脚步丈量春天。

大众赛事活动火热开展，展现了体育产业在供需两端的增长。日益丰富的赛事活动为爱好者搭建起广阔平台，回应着人民群众对美好生活的向往；而随着市场扩张，提升赛事服务质量、优化选手参赛体验也成为各主办方的“必修课”，进一步激发大众的体育热情。

既要在服务保障方面增强“硬实力”，如优化赛道设计、提升医疗服务、增加补给，也要在细节处下功夫，让选手赛得更安心、更舒心。例如，江苏无锡阳山半程马拉松在奖牌设计中融入当地的桃花、牌楼等特色元素，得到诸多点赞；将要举办的河北石家庄马拉松，计划通过人工智能等技术，为参赛选手生成参赛“纪录片”，留存美好记忆；广东广州举行的国家登山健身步道联赛揭幕站比赛，沿途设计多项游戏活动，吸引亲子组选手参与。

当越来越多的城市“拥抱”赛事活动，也为各地文体旅产业融合增添了活力，带动“春日经济”持续升温。以办赛为机遇，各地因地制宜推介当地文化：重庆铜梁区的龙灯龙舞、浙江杭州临平区的竹马表演，借助赛事平台进入更多人的视野；山东日照将骑行赛事的赛道与旅游景点巧妙串联，吸引更多人“打卡”山海风光。此外，不少地方以举办大众赛事活动为契机，推出旅游景点门票优惠、农产品展销等活动，拉动消费，助力地方发展。

春日融融，大众赛事活动激发了人们的运动热情，为全民健身搭建更广阔平台，为城市发展注入勃勃生机，为美好生活增添更多色彩。

《 人民日报 》（ 2024年03月29日 15 版）