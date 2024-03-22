期待人人会急救、敢急救

2023年11月，北京市重点公共场所自动体外除颤器（AED）电子地图正式发布上线。打开“北京120”微信小程序，点击首页上的“重点公共场所AED电子地图”，系统会自动显示附近的AED设备位置，并通过电子地图指引使用者找到相应设备。有网友点赞：“AED是抢救心脏呼吸骤停患者的‘救命神器’，这个功能让挽救生命有了坐标。”目前，北京市已实现重点公共场所配置5000台AED的目标，其中地铁站、火车站、各级各类学校已实现AED全覆盖。

不只是北京。广东省深圳市启动“公众电除颤计划”，截至2023年底，全市AED达43397台，成功救治89名心跳骤停患者。今年江西省各级红十字会将在人员密集的公共场所投放1000台AED，并开展不少于75万人次的应急救护培训。各地加快提升AED设备的覆盖度，彰显了对保障生命安全和完善急救体系的高度重视。同时要看到，与庞大的人口基数相比，我国急救设施配备和掌握救护技能的人员比例依然较低。《中国公共卫生管理》2021年披露数据显示，我国应急救护知识和技能的普及率仅1%左右。这警示我们，提高社会急救能力、织密织牢全社会的急救之网依然任重道远。

就拿AED来说，发生危急情况时能迅速找到急救设备是第一步，但“有得用”“找得着”与“用得好”之间并不能画等号。一项调查显示，受访者中了解且会使用AED的不到两成。事实上，AED设备的使用并不复杂，使用方法可以概括为九个字“开电源，听它说，跟着做”。硬件设备操作简便，为何多数人连呼“不会”？问题正出在“知”与“行”的短板上。

先说“知”，在一些人看来，心脏呼吸骤停发生在自己身边的概率很小，万一发生还可以叫救护车，自己学习掌握没有必要。但事实上，我国心跳骤停总体发病率达十万分之97.1，且有上升趋势；每年约有55万人心源性猝死，其中大量发生在医院之外。心源性猝死救援有“黄金4分钟”的说法，如果等待专业救护人员赶到，可能错过最佳救护时间。也正因如此，加强宣传科普，让“人人学急救，急救为人人”的理念深入人心十分重要。

再看“行”。如果没有经过相关培训，加上特殊情况下环境的影响、心理的波动，一个人在他人遭遇意外时果断进行急救的确不太容易。缺乏实操经验，即便有详细的急救设备使用说明，仍可能产生“怕添乱”“怕出错”等顾虑，造成真正遇到需要救助的情况时“不敢”急救、“不会”急救的局面。

提升社会急救能力，既要持续提高公共场所和家庭急救设备的配备率，也要强化人群急救知识和技能培训，让急救培训从“选修”成为“必修”，让更多人学得精、用得准、做得对。被称为“好人条款”的民法典第184条规定，“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任”，给善人善举以充足底气。提升全民急救能力，离不开良好法律环境和社会氛围的有力支撑。

全民普及急救知识和技能，是共建共享健康中国的重要内容。推进人人学急救、会急救、敢急救，定能织牢急救之网，更有力保障生命安全。

《 人民日报 》（ 2024年03月22日 05 版）