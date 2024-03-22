让消费者权益得到更多保障

消费者权益保护不仅关乎民生福祉，也关系到提振消费信心、促进消费需求。本期大家谈，我们聚焦部分消费者反映强烈的领域，一起探索如何更好规范行业发展，织密消费者权益保护网。

——编 者

规范生活服务市场

湖南省长沙市 向子丰

家电维修、管道疏通、开锁换锁……这些不起眼的服务项目，在现实生活中必不可少。然而，当前生活服务市场中也存在“小病大修”、以次充好、坐地起价等问题。让消费者省心舒心，需要各方面综合发力。

一方面，需要加大生活服务领域从业人员的技能培训力度、职业教育力度，促进服务人员“持证上岗”。另一方面，要建立网络售后服务渠道，并对零部件费用和上门维修服务费用等进行价格公示。此外，应持续扩大“家门口”生活服务的有效供给和优质供给，探索建设社区服务点，让消费者一个电话、动动手指就能找到便利、规范、优质的生活服务。

生活服务业在促进就业、扩大居民消费、推动经济增长等方面发挥着重要作用。各地不断优化市场管理，采取严厉打击不明码标价行为、推动维修收费公开透明等措施，持续规范生活服务市场，才能引导生活服务业摆脱“小、散、乱”的粗放发展模式，实现持续健康发展。

促进直播销售提质升级

北京市朝阳区 王浩骅

一个直播镜头，一头连着消费者，一头连着商家。主播全方位展示商品，消费者可以提问互动，直播销售拉近消费者和产品之间的距离，已深度融入公众的日常生活。

中国消费者协会发布《2023年“双11”消费维权舆情分析报告》显示，直播销售是消费者维权的重要领域。比如，变相控制和垄断价格；低俗引流行为引起消费者反感；在直播过程中故意夸大产品功效，虚构观看人数和成交量等，欺骗、误导消费者下单。推动相关问题整改，不仅能回应消费者期盼，也是促进行业自身发展的内在要求。

促进直播销售行业提质升级，每个环节都要把好关。平台要严格准入机制，加强对直播活动的监督。商家要充分意识到自己肩负的社会责任，诚实守信经营。作为消费者，除了提高自身对产品服务质量的鉴别力，还要善于用法律武器维护自身合法权益。集众智，汇众力，就一定能督促直播消费行业走上健康发展之路，打造更安全舒心的消费环境。

创新食品安全监管

内蒙古自治区呼和浩特市 翟钦奇

食品安全关系人民身体健康和生命安全。农畜产品生产处于食品生产产业链上游，是影响食品原材料安全的关键因素。在今年全国两会上，有来自内蒙古自治区的代表委员提出，要进一步健全全流程可追溯的食品安全监管体系，从农畜产品生产源头保障食品质量安全，保障消费者权益。

当前，大数据、云计算、人工智能、移动互联网等技术蓬勃发展，为农畜产品溯源管理提供了技术支撑。在内蒙古自治区锡林郭勒盟，许多羊的耳朵上都佩戴着耳标，用专业设备读取后，羊的出生日期、产地、品种、健康情况等一目了然。依靠数字化、智能化手段，实现农畜产品全程可追溯，保障了消费者权益，让消费者吃得放心，消费意愿更强。据锡林郭勒盟农牧局统计，当地信息可追溯的产品平均溢价可达8.7%，惠及广大农牧民和食品企业。

未来，进一步守护好从农田牧场到餐桌的食品安全，要更好利用科技手段，健全食品安全监管体系，让食品生产、加工、运输、销售的各个环节可溯源，让各类危害食品安全的行为无所遁形，实实在在守护人民群众“舌尖上的安全”。

《 人民日报 》（ 2024年03月22日 05 版）