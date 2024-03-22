小龙虾能将锂离子转入食物链

科技日报北京3月21日电 （记者张梦然）从手机到手表再到电动汽车，锂离子充电电池为众多设备提供动力。但随着消费者丢弃电子产品的增加，越来越多的锂可能会进入环境。研究人员在美国化学会2024年春季会议上展示的一项研究成果，描述了锂如何在小龙虾体内积累。

作为水生生物，小龙虾吸收了大量溶解在水中的锂。研究发现锂通过食物链移动可进入人体。

美国密西西比学院研究人员展示了不同小龙虾器官吸收离子锂以及季节性温度影响的实验结果。研究人员在5只小龙虾食物中添加了离子锂，另外5只小龙虾食物中没有添加。一周后，他们检查了小龙虾4个器官中的锂含量。结果发现，胃肠道中的锂含量最多，其次是鳃、肝胰腺，最后是尾部的腹肌。

小龙虾胃肠道中的锂含量高，是因为在消化过程中含锂食物会停留在那里。人们主要食用小龙虾尾巴，虾尾也吸收锂，但不像身体其他部位吸收的那么多。

研究发现，喂给动物的锂中有27.5%从胃肠道转移到其他组织中。食物链上游的动物如果吃了受污染的猎物，就会积累更高水平的有毒物质。研究人员预计，这一高吸收率会加剧人类和其他吃小龙虾动物的锂累积。

研究结果同时表明，在温暖的月份里，小龙虾体内的锂含量可能最多。