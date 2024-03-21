中国人寿：以投资支持养老服务设施建设 助力银发经济全产业链发展

随着老龄化程度的不断加深，对银发经济的供给端提出了更加多元化、高品质的迫切需求。中国人寿积极应对人口老龄化国家战略，支持服务银发经济发展，加速养老产业布局，通过旗下国寿健康产业投资有限公司着力打造“国寿嘉园”养老品牌，积极投资布局优质养老项目，并于近日正式落地国寿嘉园·北京乐境项目。

打造首都北中轴线的康养生活圈

国寿嘉园·北京乐境位于北京市昌平区未来科技城核心位置，项目区位优势明显、功能配套齐全、医疗资源丰富，致力于构建集活力养生、适老宜居、健体康复、丰富文娱于一体的综合型健康养老养生模式，是中国人寿服务健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，加速养老服务布局、深耕银发经济的重要举措。

国寿嘉园·北京乐境周围临山傍水，选址明清时期三山五园的皇家度假圣地，是昌平未来科技城腹地。该区域南接奥林匹克森林公园，东临首都机场，背靠京承高速，交通条件便利，可轻松通达中心城区。

区域内高校林立，高科技产业和人才齐聚。在这里养老，可以与国家顶级科研人才为邻，目光所及皆是“科技中国”日新月异的变化，可以时刻感受到时代的脉搏与生活的热情。

提供一站式健康养老服务

国寿嘉园·北京乐境周边医疗资源丰富，10公里范围有多家三甲医院，精准覆盖院前急救、慢病调理、中西医结合、骨科、肝胆科、神经科、心血管科等老年常见病科室，满足长者日常医疗及紧急就医需求。社区内配套800平米的医疗空间，为客户提供专业护理、健康管理、医疗康复等一站式服务，实现在住长者“小病不出园，大病有保障”。

国寿嘉园·北京乐境充分发挥中国人寿养老社区的医养、护养、乐养、学养、智养服务特色，提供“吃、住、医、护、乐、学、游”七大服务内容，社区功能配套集“活力养生、适老宜居、健体康复、丰富文娱”于一体，以7.8万平米的总建筑面积，打造出10000平米生活服务空间，覆盖泳池、SPA水疗、健身房、瑜伽教室、阅览室、共享厨房等全功能生活业态，满足在住长者多层次、多样化养老需求与精神需求。

创新推出“两轴+九园”布局

国寿嘉园·北京乐境整体遵循“两轴+九园”的规划理念，以轴线式布局，打造街区化的开放空间，并且较大程度地减少了脚程距离，让居住长者便捷通达各个生活空间。社区绿化率整体超过30%，匠心打造春院、夏院、秋院、冬院和悠然园、拂香园、合欢园、绿琪园、寻识园等“九园”风光。

春院通过迎宾通道、樱花树和造型雕塑展现春日美景，仿佛置身春游之中；秋院以光影回廊、漫步小径和禅意庭院为特色，提供太极、棋牌和茶艺活动，营造秋日休闲氛围；冬院，或称冬暖花园，配有冬日水景和观景平台，适合晴天晒太阳或雪天赏雪，增添节日市集的热闹；夏院及绿琪园，紧邻护理生活区，以紫薇林和草药园为核心，为高龄和护理长辈提供生机勃勃的休闲场所，同时考虑轮椅出行便利。这些院落共同构成了一个四季鲜明、满足不同需求的休闲养老空间，旨在为长辈创造舒适惬意的生活体验。

房型设计方面，细节中的高端配置与整体上的舒适便利完美融合。房间配备了五星级酒店级别的新风除霾及中央净化水系统，地暖户内全覆盖，入户门易于轮椅通行，玄关和厨房布局人性化，确保使用便捷。室内采用温馨色调和超大面宽设计，搭配全覆盖的家电和智能化设备，例如紧急呼叫系统和健康监测设备，旨在提供高品质生活体验。卫生间空间大，设有防滑地面和智能设施，保障使用安全与舒适。整体设计体现了对长辈深度的关怀和对生活品质的追求。

全国布局助推银发经济高质量发展

中国人寿不断深耕健康与养老投资领域，以投资支持养老服务设施建设、助力银发经济全产业链发展，同时不断优化服务标准、打造服务队伍、强化服务能力，形成央企特色养老服务体系。国寿健康产业投资有限公司管理运营的“国寿嘉园”养老品牌，接连获得多个奖项。国寿健投公司旗下国寿嘉园·天津乐境社区作为“京津冀康养示范基地”“天津市金口碑养老机构”，在2023年评为天津市唯一一家五级达标的养老机构；国寿嘉园·苏州雅境落地文化和旅游部离退休人员服务中心“老艺术家文化志愿服务工程活动基地”；深圳普惠型嵌入式社区养老项目受到居民的普遍欢迎和当地政府的高度认可，获评深圳市社区养老服务最高等级——AAAA级机构称号。

目前，国寿健康产业投资有限公司养老产业布局已覆盖北京、天津、苏州、厦门、成都、石家庄、青岛、杭州、深圳、昆明等十余个城市，业态涵盖城心公寓养老、城郊机构养老、居家社区养老等，可提供养老床位数超8700张并将持续加大养老床位和服务供给，为推进我国养老事业高质量发展贡献更多力量。

下一步，国寿嘉园养老社区将持续以标准化运营和人性化服务，汇聚优质医疗资源，构建标准化健康养老服务体系，组建年轻化照护团队和专业医护团队，提供丰富多彩的文娱生活，倾心倾情为长者打造幸福家园。