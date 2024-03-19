国家卫健委：提高临床专科服务能力 让患者获得高水平专科医疗服务

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，最近国家卫生健康委发布了《国家临床专科能力评估办法》，为什么要开展临床专科能力评估？计划如何开展？

对此，国家卫生健康委医政司副司长李大川表示，临床专科评估主要目的是提高临床专科服务能力，让患者获得高水平的专科医疗服务。临床专科是服务患者的基本单元，临床专科能力反映了一个专科解决群众疾病问题的实力和水平，不断提高临床专科水平是卫生健康行政部门一直努力的方向。

李大川强调，本次部署的临床专科评估和以往的专科建设有所不同，是希望通过评估的“指挥棒”作用，推动医疗机构打破传统学科和科室的壁垒，构建以病人为中心、以疾病诊疗为链条的多学科融合型临床学科。

“原来的学科是按照治疗手段划分的，如内科、外科，现在的临床专科强调按照疾病链条进行划分，如神经系统疾病，涉及内科、外科、影像等多个学科，围绕患者的救治需求来建立临床专科。开展评估也是围绕对疾病的诊疗能力和对患者服务水平来进行。最终目的，是让患者受益。”李大川说。

李大川介绍，临床专科能力评估以4年为一个周期动态实施，坚持公平公正公开的原则，以医疗服务能力和质量安全为核心、以科学数据为基础，采取量化的方式进行。主要从三个方向开展：一是如肿瘤等重大疾病；二是系统疾病领域，如神经系统疾病、消化系统疾病、心血管系统疾病等；三是平台专科，如麻醉、影像、检验等。

“评估指标分为四个维度，即医疗服务能力、技术能力、质量安全和服务效率。”李大川说，通过临床基础数据获得“临床专科能力综合指数”，将公布“临床专科能力综合指数”结果区间，防止医疗机构仅关注得分和排名，引导医疗机构改进工作，带动医疗机构建立有利于患者疾病诊断治疗的临床专科新体系，不断提高医疗服务能力，更好地满足人民群众对医疗卫生服务的需求。