国家卫健委：进一步完善高血压等慢性病患者全生命周期健康服务

人民网北京3月19日电 （记者郝帅）19日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况。国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，国家高度重视基层的慢性病防治工作，近年来，国家卫生健康委也在部署年度基本公共卫生服务工作中，把提升高血压、2型糖尿病等慢性病患者的健康管理服务质量作为一个重点来推进。

傅卫表示，2023年，国家卫生健康委推出《基层卫生健康便民惠民十项服务举措》。其中特别提到，要推进中高级职称医师在基层机构值守门诊服务，解决群众就诊中的一些专业问题；要为糖尿病、高脂血症、高血压等慢性病患者提供健康、饮食、处方或者相关的建议，帮助其通过适量运动、健康饮食等方式来控制肥胖等危险因素，恢复和保持健康状态。

傅卫介绍，2024年，国家卫健委将继续指导各地加快构建优质高效的城乡基层医疗卫生服务体系，结合基本公共卫生服务重点人群管理，进一步完善高血压、2型糖尿病等慢性病患者全生命周期健康服务，进一步保证服务频次和质量。

一是优化基层慢性病健康管理，开展慢性病患者分类分级的健康管理，对同时患有多种慢性疾病的患者开展多病共管的服务。

二是推进为乡镇卫生院和社区卫生服务中心培养具备医防管复合能力的复合型骨干人员，提高医防融合服务的质量和效率。

三是开展为期3年的“体重管理年”活动，促进公众了解自身体重变化，主动调整饮食，加强运动和锻炼，由专业人士给予技术帮助和指导，社区单位广泛参与。

四是要持续抓好基层的便民惠民10项举措，要切实落实，发挥非药物疗法的作用，做好慢性病的重点人群服务，不断提高群众的依从性和满意度。