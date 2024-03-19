国家卫生健康委：强机构、强队伍 持续提升基层医疗卫生服务能力

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委基层司司长傅卫强调，乡镇卫生院和村卫生室绝对不能限于只是“打个针”“拿个药”。国家卫生健康委始终将基层医疗卫生服务能力建设作为最基础、最根本的一项重要工作。2024年，将持续从四个方面发力：

一是强机构。继续深入开展旨在提升基层医疗服务能力的“优质服务基层行”活动，下发三年行动方案，进一步指导基层机构对照建设标准，全面加强全科医学科、内外妇儿、康复可、口腔可等临床科室建设，重点补强儿科、呼吸科、口腔科、康复科，立足满足群众就近就便看病就医的需求，推动各地进一步加大投入，加强像数字影像、彩超、全自动生化分析仪以及CT等设备和救护车的配备，不断增强基层医疗卫生机构的硬实力。

二是强队伍。从扩大增量、提升存量两个方面，持续加强乡村医疗卫生人才队伍建设，扩大农村订单定向免费医学生的招生规模。实施大学生乡村医生专项计划，并落实编制保障政策。支持大学生村医考取执业医师或执业助理医师资格。同时，持续实施基层卫生人才能力提升培训项目，提高基层卫生人员理论水平和实操技能，重点提升基层医务人员对常见病、多发病、慢性病、呼吸道传染病以及儿科的诊疗服务能力和健康管理能力。

三是强保障。积极争取和引导相关部门和地方政府加大对基层医疗卫生机构的补助力度，保障基层机构的运行和发展，充分发挥中央补助资金的导向作用，既坚持“保基本、强基层、建机制”，又突出“补短板、强弱项”，推动基层医疗卫生机构提升设施设备配备水平和医疗服务综合能力。

四是强服务。充分发挥基层医疗卫生机构与群众的生产生活密切关联的特点和优势，积极推进家庭医生签约服务，增强稳定联系和联络指导，做好日常健康管理咨询和服务，进一步提升基层医疗卫生服务的“健康守门人”作用。